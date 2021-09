Ariana Grande busca ayuda en algunos fans para su nueva música

La cantante Ariana Grande revela que tiene algunos fanáticos que se han convertido en su apoyo, ya que son los primeros en oír su nueva música antes de lanzarla al público. La estrella de Nickelodeon hizo una aparición en The Kelly Clarkson Show este 20 de septiembre y habló sobre lo que hace con su música.

“¿Alguna vez has tocado canciones antes de que salgan para alguien solo para obtener una prueba de sabor?”, preguntó Kelly. “Sí, por supuesto… Tengo como un par de amigos muy cercanos que conocí a través de internet, por ser fans como hace cuatro o cinco años. Nos volvimos muy cercanos y como con Sweetener, lo escucharon todo y me ayudaron a armarlo“, continuó. “Confío en ellos con todo porque son las personas que más me importan, tocando con esta música”.

“Tengo mucho respeto por lo que el sello tiene que decir, lo aprecio y me gusta… Ya sabes, el equipo y esas personas, pero al mismo tiempo, realmente valoro lo que mis fanáticos tienen que decir. Creo que eso es mucho más importante”. Ariana también habló sobre “The Voice”, su dueto con Demi Lovato, y sobre mudarse a Los Ángeles antes de su éxito en la serie “Victorious”.

Ariana Grande canta con Kelly Clarkson en “The Voice”

La estrella juvenil se sumó al estreno de la temporada de “The Voice”, como la nueva entrenadora en la competencia. Para felicidad de muchos, comenzó el episodio cantando “Respect” de Aretha Franklin con Kelly Clarkson. También fueron parte del número de entrenadores Blake Shelton y John Legend, quienes cantaron “Hold On, I’m Coming” de Sam & Dave.

Por su parte, Nick Jonas afirmó que no tiene muchos consejos para Ariana, pero Kelly sugirió “¿Tienes algún consejo para ella?”, y el también actor sugirió “no. Quiero decir, Ariana, como todos sabemos, es una de las mejores cantantes, y va a ser una entrenadora increíble”, respondió Nick. “Creo que el único consejo que daría es simplemente no confiar en ninguno de ustedes. Ni una sola palabra”.