Muere Willie Garson, actor de ‘Sex and the city’

El actor Willie Garson, conocido por interpretar a Stanford en la serie Sex and the City y Mozzie en White Collar, murió a los 57 años.

Por medio de su cuenta de Instagram, el hijo de Willie Garson, Nath Garson confirmó la noticia con un emotivo mensaje.

“Te quiero mucho papá. Descansa en paz y estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y lograr tanto. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que emprendas tu propia aventura. Siempre estarás conmigo. Te amo más de lo que jamás sabrás y me alegro de que puedas estar en paz ahora. Siempre fuiste la persona más dura, divertida e inteligente que he conocido. Me alegro de que me hayas compartido el amor. Nunca lo olvidaré ni lo perderé”, escribió.

Asimismo, el portal TMZ dio a conocer que Garson luchó contra el cáncer pero todavía no se confirma si dicha enfermedad fue la causa de su muerte.

Más sobre Willie Garson

El actor nació el 20 de febrero de 1964 en Nueva Jersey y se graduó de la escuela de teatro de Yale.

Durante cuatro décadas, Willie Garson tuvo apariciones en múltiples producciones televisivas como CSI: Miami, Star Trek: Voyager, entre muchas otras.

Pero, sin duda, uno de sus personajes más emblemáticos fue Stanford Blatch, el mejor amigo gay de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en la serie Sex and the City, así como en las películas.

También es reconocido por interpretar al estafador Mozzie en White Collar a lado de Matt Bomer.

Cabe destacar que estaba previsto que Willie Garson repitiera su papel como Stanford en el reencuentro de Sex and the City and Just like that…que se estrenará a finales de este 2021 en HBO Max.

