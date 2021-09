¡Fusión explosiva! BTS y Coldplay estrenan canción ‘My Universe’

Tras meses de espera BTS y Coldplay han sorprendido a millones de personas con su nuevo tema My Unievrse, el cual ya está disponible en plataformas digitales y formará parte del nuevo disco de la banda británica llamado Music of the Spheres.

El tema se estrenó durante la noche del 23 de septiembre y a pocas horas de su lanzamiento ya cuenta con 10.7 millones de reproducciones en YouTube. Además es el primer lugar en tendencias en dicha plataforma digital.

Cabe destacar que la canción cuenta con un video animado inspirado en el espacio en colores neón y con la letra de la canción, la cual tiene fragmentos en inglés y en coreano.

Foto: Instagram

My Universe habla sobre lo importante que es aceptar las diferencias. “Dijeron que no podíamos estar juntos porque venimos de diferentes lados (…) Tú eres mi universo y sólo quiero ponerte a ti primero”, destaca la canción.

Pero eso no es todo, pues la canción también cuenta con una versión instrumental, la cual también se estrenó el pasado jueves.

Lo anterior marca una nueva etapa para Coldplay, que durante 25 años de carrera ha logrado crear canciones que se han convertido en éxitos a nivel mundial como The Scientist, Yellow, Clocks, Fix you, Paradise, entre muchos otros.

Además, la banda liderada por Chris Martin ha logrado adaptarse a los cambios generacionales.

El próximo disco de Coldplay llegará tras dos años del lanzamiento de su octava producción de estudio llamada Everyday life.

Por lo que su noveno disco llevará el nombre de Music of the Spheres que tiene previsto su estreno el 15 de octubre de este año y está conformado por temas como My Universe, Higher Power, Let somebody go con Selena Gomez, Infinity sing, entre otras.

