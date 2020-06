Contagios de Covid-19 en C4 de León fueron al interior: telefonista

Carem Ayala Afanador está dentro de los 23 contagios detectados en el Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo (C4). Denuncia que pese a que se habían detectado personas con síntomas, incluida ella, fueron obligadas a laborar. Su esposo, su hijo de 5 años, su hermana y su sobrino, también de 5 años, fueron confirmados con coronavirus.

Al interior del C4 se reportan 23 casos y en su mayoría son telefonistas. / SSPL

En entrevista para Publimetro, narra que desde el día 08 de mayo se detectó la primera telefonista con sintomatología y asegura que pese a la alta temperatura se le forzó a terminar su turno.

“Todavía ella estuvo con 40 de fiebre y le dijo a su supervisora y ella a su vez le avisó a la subdirectora, Ana Laura Cruz Gaytán, y le dijeron que se quedara a terminar el turno. Es una barbaridad y ella teniendo 40 de fiebre”, señaló.

Para el día 15 de mayo, Carem, que tiene 7 años laborando en el C4, presentó los primeros síntomas como fiebre, dolor de pecho, espalda y cabeza; así como sarpullido en el abdomen. Durante el resto de semana continuó laborando.

“El jueves 21 de mayo me acerqué con mi coordinadora y le dije ‘necesito que me hagan la prueba del Covid’ y me dijo que no porque necesitaba la autorización de Ana Laura”, explica.

Para el viernes 22 de mayo acudió a realizarse la prueba por cuenta propia. Ante el temor de que le descontaran sus días, siguió trabajando. En ese momento ya se tenían cinco casos confirmados de Covid-19 en el C4.

Con 37.9 grados de temperatura terminó su turno la mañana del domingo. Ese día ya presentaba sintomatología aguda por el virus.

“Cuando fue mi esposo me vio y me dijo te ves muy mal. Te van a intubar si te llevo ahorita. Yo le dije que no sabía qué hacer porque me sentía muy mal. Le dije que no me dejara en el seguro porque me iba a intubar”, señala.

Fue hasta el lunes 25 de mayo que consiguió su incapacidad laboral por 14 días, al día siguiente fue confirmada como positiva de SARS-CoV-2. El 27 de mayo el C4 anunció un refuerzo de las medidas sanitarias. Para ese entonces ya había 14 infectados.

“En atención al número de contagios de Covid-19 que se han presentado entre personal de esta área. Entre las medidas adoptadas por la Dirección General del C4, está la exigencia de portar cubrebocas, el uso constante de gel alcohol y la desinfección de cubículos y espacios de trabajo”, anunció la dirección del C4.

Carem rechaza la versión del gobierno municipal de que los contagios ocurrieron en una reunión de los funcionarios. Además, también asegura que durante su convalecencia no ha recibido mayor información parte de sus superiores inmediatos, ni del director del C4, Víctor Aguirre.

“El contagio fue la interior, no hubo ninguna reunión (…) hace rato mi niño me dijo que le duele el pecho. Deberías ver qué impotencia tengo, a mi niño le duele el pecho”, subraya.

Este lunes autoridades del Seguridad municipal dieron una rueda de prensa, entre ellos Víctor Aguirre, director del C4. En ella se sostuvo la versión del contagio en la supuesta reunión y se informó que los contagios al interior del C4 ya suman 23.

“Nunca hemos dicho que fue una fiesta, fue una reunión más no sé si llego a niveles de fiesta y creemos que fue posible el contagio pero no aseguramos nada. Los primeros contagios ya confirmados nos aparecieron el 8 de mayo fue el 15 de mayo cuando salió el primer compañero (contagiado)”, señaló Víctor Aguirre.