Agua de presa El Zapotillo será sólo para Jalisco, dejan afuera a Guanajuato

En la visita que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó este sábado a la presa El Zapotillo, dio a conocer tres anuncios importantes: garantizó que no habrá pueblos inundados por esta infraestructura; serán los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo quienes decidan el destino de la construcción y echa abajo el acuerdo de distribución de agua con Guanajuato, es decir, todo el caudal de la presa será para Jalisco y se deberán buscar nuevos mecanismos para el suministro de la ciudad de León, Guanajuato.

El presidente, antes de acudir a la presa El Zapotillo en Yahualica, donde se reunión con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acudió al pueblo de Temacapulín donde se encontró con los habitantes y señaló que aun tratará de mediar la construcción de la cortina de la presa en 80 metros, donde los pobladores, aseguró, tendrán la decisión final.

Ya no se seguirá adelante con el proyecto de 105 metros que destruiría los tres pueblos, pero si le hubiera servido a Guanajuato.

La reunión en Temacapulín para hablar sobre la presa

En la visita al pueblo, organismos de la sociedad civil y damnificados fueron insistentes que el presidente reconociera la promesa que realizó en agosto de 2019, donde afirmó que ninguna de las tres comunidades se iban a inundar.

“Sabemos que ellos, de alguna manera lo han estado presionando (los gobernadores de Guanajuato y Jalisco al presidente) para que usted se sienta comprometido o como responsable de una decisión, no lo vamos a dejar solo”, señalo Gabriel Espinoza, vocero de Temacapulín, quien afirmó que lo único que no se va a negociar es que alguno de los pueblos sea afectado.

López Obrador señaló que volverá en un mes en Temacapulín para escuchar qué decidieron los habitantes. FOTO: Héctor Escamilla

Al tomar la palabra el presidente de México presento dos propuestas a los habitantes:

Permitir que la próxima semana, personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les explique los alcances de construir la presa a 80 metros de altura. Esta postura no cuenta con mucho apoyo porque si bien se salva el pueblo de Temacapulín, queda destruido Acasico y Palmarejo.

López Obrador mencionó que si las personas se siguen oponiendo, no se eleva la cortina de la presa, pero tampoco la van a dejar así como está porque podría implicar un riesgo a los pobladores. La medida incluye la instalación de diques.

“Si dicen ustedes sí, apenas tendremos tiempo de terminar lo que se emprenda, para el 2023. Si dicen no se quede la presa, como no la vamos a destruir, tenemos apenas el tiempo para construir muros de protección, porque si se queda como está, se viene una avenida de agua, se puede vencer” Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Tras la reunión en Temacapulín y al no dejar a todos los invitados satisfechos porque no se refrendó su promesa de no inundar los pueblos, Obrador se retiró a la presa El Zapotillo donde lo esperaban las autoridades estatales.

Evento en la cortina de la presa El Zapotillo

Al reunirse con autoridades estatales en la presa, el presidente de México señaló que la propuesta que presentarán la próxima semana a los habitantes, aprovechará la cortina de 80 metros, pero aseguró que no se inundan Acasico y Palmarejo.

Se busca, dijo, para abastecer de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara con un caudal de 3.5 metros cúbicos por segundo. De esa manera, se podría manejar la presa con dos compuertas en las obras de desvío, que servirían para controlar los niveles en el embalse y evitar que el agua llegue a los poblados.

El presidente de México se comprometió a que ninguna comunidad será inundada por la presa. FOTO: Gobierno federal

“La presa Zapotillo tiene una larga historia que se remonta a administraciones anteriores, y me refiero a sexenios neoliberales anteriores, en la cual no se tomaron en cuenta muchos elementos técnicos y sociales necesarios para la construcción de una obra de este tipo. Esta situación derivó en que quedaran inconclusas diferentes obras necesarias para que la empresa entrara en operación y pudiera abastecer de agua a diferentes puntos del estado de Jalisco y Guanajuato. No se trata únicamente de definir acciones de ingeniería y de carácter técnico; se requiere trazar una solución en acuerdo con quienes viven en los poblados que podrían ser afectados”, señaló Germán Martínez Santoyo, titula de la Conagua.

Martínez Santoyo reconoció que el diseño original de la presa era mucho para las condiciones geográficas de la zona. Por su parte, el presidente de México adelantó que ninguna comunidad quedará inundada, la cortina queda en 80 metros, pero el principal afectado es Guanajuato:

“La presa fue diseñada para tener una cortina de 105 metros y se quedaría en 80 metros, y también fue diseñada para abastecer de agua a Jalisco y al municipio de León, Guanajuato. No podría tenerse esa capacidad de abasto de agua porque la cortina se quedaría en 80 metros y además sería menos el volumen disponible de agua, no alcanzaría para dar agua a León, así de claro, el agua solo se quedaría en Jalisco. Tendríamos que buscar opciones para León” Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Reiteró que no habrá pueblos inundados y que finalmente los habitantes, si no aceptan la cortina de 80 metros, deberán colocar diques, porque la presa implicaría un riesgo:

“No se van a inundar, y darles la garantía de que eso no va a suceder; explicar técnicamente por qué y asumir nosotros la responsabilidad de cualquier siniestro, de cualquier situación extraordinaria, algo no previsto, cualquier cosa que pudiese suceder, como una especie de seguro, donde el gobierno federal se compromete a hacerse cargo de daños posibles que con el tiempo pudiesen afectar a los tres pueblo (…) Entonces, que trabajamos juntos, que se resuelva esto lo más pronto posible por el tiempo, porque yo no quiero dejar obras inconclusas, no quiero hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros, que nos dejaron un tiradero de obras y de conflictos por todos lados”.

Finalmente el gobernador del Estado, Enrique Alfaro aplaudió el acuerdo:

“Hoy hay una propuesta que, insisto, como dicen los abogados, deja sin litis el asunto. Si no se va a inundar, si no se van a inundar las poblaciones, pues ya no debería de haber un problema político; si el agua se va a quedar en Jalisco, pues ya no debería de haber un problema político; por supuesto, si el agua que va a generarse en esta presa nos permite resolver el abasto de la segunda ciudad más importante de este país, pues nos parece que lo que estamos haciendo es tomar decisiones por el beneficio de las futuras generaciones y eso se reconoce”.

López Obrador señaló que visitará Temacapulín en un mes para conocer la decisión de los habitantes.