Urge Fiscalía independiente para resolver casos de desaparición forzada: Valdez

Aunque la cifras contrastan, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reportó hasta el 30 de abril de 2018, mil 394 víctimas de desaparición forzada en México.

Ante este panorama, José Óscar Valdez Ramírez, doctor en derecho constitucional y aspirante a la Fiscalía General de la República, opinó que este delito se ha incrementado en este sexenio debido a los altos indices de corrupción e impunidad en los tres niveles de gobierno.

En entrevista para Publimetro, Valdez Ramírez indicó que para evitar esto, se deben crear fiscalías totalmente independientes a los gobernantes que pongan fin a este ciclo de impunidad.

"La única manera que podemos hacer algo para evitar la desaparición forzada es que los fiscales no respondan al gobierno, si tu ves en algunos países de América Latina y España, los fiscales son totalmente independientes para juzgar a las propias autoridades", explicó.

Detalló que esta complicidad entre las autoridades y la impartición de justicia es el principal factor para que la gente no denuncie este delito, es decir, que al no ver que se castigue a alguien por desaparición forzada y al no encontrar solución a sus problemas, dejan de denunciar.

"Es siempre el mismo modus operandi: los policías levantan a las personas y los entregan a los narcotraficantes o a los gobiernos, quienes los desaparecen. Pasó en el caso de los italianos, en el de los cineastas de Jalisco y en el caso de los normalistas de Ayotzinapa", agregó.

Valdez consideró que el problema era demasiado complicado ya que la misma policía está coludida con los grupos criminales, lo cual implica un entorpecimiento en el sistema de denuncias y en la realización de las investigaciones.

"A los funcionarios no les interesa ponerle la categoría de desaparecidos a las víctimas porque elevarían el índice delictivo, y entonces, los familiares tendrían el derecho de cobrar el dinero estipulado para los desaparecidos.

"Cuando tu levantas una carpeta de investigación, lo primero que te dicen es: está metido en cosas malas, es narcotraficante y, en lugar de que investiguen qué pasó, investigan a la familias poniéndoles muchos requisitos", denunció.

El integrante de la terna para encabezar a la futura Fiscalía hizo énfasis en que se debe combatir este alarmante problema, primero desapareciendo la Procuraduría General de la República, porque a su parecer, es una mafiaa obsoleta que no cataloga bien este delito ni lo consideran de gravedad.

Por otro lado, al hacer un levantamiento certero de las cifras de desaparecidos y apoyar a sus familiares para darle solución a los casos.

Insistió en que las personas no se quejan de la inseguridad, sino de la impunidad y de la corrupción que impera en los gobiernos y que deriva en delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, Valdez hizo énfasis en que durante este sexenio ha aumentado este delito 75%, lo que calificó como algo sumamente alarmante.

¿Qué es la desaparición forzada?

La desaparición forzada es el término jurídico que define a un delito complejo de lesa humanidad donde se priva a una persona de su libertad y de sus derechos humanos por parte de las autoridades del Estado.

De acuerdo a la CEAV, el 77% de los casos de desaparición forzada se centran en cinco entidades federativas:

Guerrero Veracruz Sinaloa Tamaulipas Zacatecas

