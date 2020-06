En efecto, son muchos los fallecidos: AMLO sobre cifra que superó estimación

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que, en efecto, son muchos los fallecidos que ha dejado el Covid-19 en México, sin embargo, insistió en que la cifra es menor a la de otros países.

Lo anterior, al ser cuestionado en rueda de prensa desde Mérida, Yucatán, acerca del pronóstico del subsecretario de Salud, de que en México habría seis mil muertes por Covid-19, cifra que ya fue superada, pues este lunes se reportó que ya rebasa las 10 mil.

"En el caso de los fallecimientos por la pandemia es algo muy lamentable porque, siempre lo hemos dicho, no son datos, no son cifras, son seres humanos. Yo no voy a dejar de enviar mi pésame a los familiares de los que han perdido la vida por la pandemia. Es algo muy doloroso y son, en efecto, muchos los fallecidos", manifestó el mandatario.

Explicó que 'eso debe verse en lo que sucede a nivel mundial' y aunque, afirmó que las comparaciones 'son odiosas', en México se ha logrado controlar la pandemia, no así en otros países como Estados Unidos.

"En el caso de Estados Unidos ha habido cuatro veces más fallecidos que en México, de acuerdo a la población que tiene Estados Unidos y que tiene nuestro país, cuatro veces más, y hay países de Europa donde ha habido hasta ocho veces más fallecidos, de acuerdo a la población con relación o comparando con lo sucedido en nuestro país", refirió.

En esta línea, reiteró que hay una campaña en medios de comunicación en contra de su gobierno: "Ahora están hablando de que viene la influenza y que van a haber mucho más muertos, espantando, atemorizando a la gente".

Por lo anterior, llamó a no 'inmiscuirse' en el tema de las vidas o la salud de los mexicanos.