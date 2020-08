Luis Miranda, el polémico compadre de Enrique Peña Nieto

Luis Miranda es uno de los 46 diputados federales que forma parte de bancada del PRI en San Lázaro.

Su nombre surge de nuevo debido a una tragedia. Su padre, Luis Miranda Cardoso, fue asesinado en su domicilio en el Estado de México en lo que presuntamente fue un asalto. Miranda Cardoso era expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y en sus últimos años vivió como notario público.

Para llegar a un escaño, el priista ha pasado por un largo camino siempre acompañado por su amigo Enrique Peña Nieto.

Ambos, Miranda y Peña Nieto, comenzaron sus andares en la vida política del país apadrinados por Arturo Montiel, quien como gobernador del Estado de México. Enrique fue su secretario de Finanzas y Luis su subsecretario de Asuntos Jurídicos. Luego, Peña Nieto dejó la dependencia estatal y Miranda Nava ocupó su lugar.

Cuando acabó su sexenio, Montiel le abrió el camino a Peña Nieto en un estado que no ha visto gobernar a otro color que no sea el tricolor. A su llegada a la gubernatura, Enrique no olvidó a Luis y lo nombró subsecretario de Gobierno, para luego ascenderlo como titular de la misma Secretaría de Gobierno.

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO

Tras su victoria electoral en 2012, el entonces presidente Enrique Peña Nieto colocó a Luis Miranda Nava como subsecretario de Gobernación. Luego llegó al puesto político más importante que ha obtenido: titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El sexenio peñanietista fue el auge de Miranda Nava, quien para entonces ya era compadre de Enrique Peña Nieto. A ambos funcionarios se les veía jugar golf en prestigiosos clubes del Estado de México.

La amistad entre ambos fue heredada por sus hijos Alejandro Peña y Santiago Miranda, quienes presumen viajes, fiestas, eventos deportivos y hasta fotografías con celebridades en redes sociales.

El único mérito de Luis Miranda para llegar a los puestos público que ha conseguido ha sido su amistad con Peña Nieto. Nunca ha conseguido un puesto de elección popular, hoy como diputado lo es por la vía plurinominal y cuando intentó ser alcalde de Toluca perdió la contienda electoral.

FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO

Como la gran mayoría de los políticos cercanos a Peña Nieto, Luis Miranda no se salva de las polémicas y señalamientos en su contra.

En noviembre del 2016, como titular de la Sedesol, insinuó que una diputada tenía problemas mentales luego de que lo cuestionara por las cifras de la pobreza en México.

La entonces legisladora de Morena Araceli Damián González le dijo: “Se tiene que poner a estudiar, porque no tiene claros los conceptos, Lo que usted llama pobreza alimentaria, no es pobreza alimentaria”. A lo que Miranda Nava respondió: “Me falta estudiar, desgraciadamente no estudié psiquiatría para entenderla a usted”.

El mismo año, la Revista Proceso aseguró que Luis Miranda estaba construyendo una casa en Lomas de Chapultepec con un valor estimado de 55 millones de pesos y, mientras quedaba el inmueble, vivía en otra lujosa mansión en la misma zona exclusiva con un valor de 83 millones 78 mil pesos.

Su opulencia se suma a su opacidad, nunca hizo pública su declaración patrimonial y de intereses, de acuerdo con documentos de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.

Al terminar el sexenio de Peña Nieto, acusaciones surgieron contra Luis Miranda. En abril pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que investigaba al diputado federal, pero no precisó los señalamientos en su contra.

Al respecto, el periodista Carlos Loret de Mola en una columna en El Universal aseguró que se trataba de señalamientos por “huachicol”, es decir, robo de combustible. No extraña; en septiembre del 2017, siendo titular de la Sedesol, gasolineras propiedad de su familia fueron clausuradas por el mismo delito.

