Enfrentan escuelas problemas en el regreso a clase

Escuelas particulares se enfrentaron a la caída de plataformas digitales, deserción, falta de material y desorientación en el regreso a clases del ciclo escolar 2020-2021.

Alfredo Villar, director de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo AC y de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en la República Mexicana AC explicó algunas de las experiencias que tuvieron este día.

Villar recordó que el país enfrenta una situación de pandemia que jamás se había vivido y que es responsabilidad de madres, padres, alumnos, maestros y autoridades escolares unirse para lograr llevar adelante el ciclo escolar.

¿Cómo les fue en el primer día de este regreso a clases?

En estos momentos el inicio estuvo con muchas fallas porque se fue zoom, eso fue una de las situaciones, no todos los estudiantes y padres de familia pudieron entrar a radio y televisión porque no podían integrarse al canal que ellos querían etc. entonces hubo muchas fallas en esta situación lo reconoce la Secretaría de educación pública y vamos a ver qué es lo que hay porque muchos estudiantes hoy no pude pudieron entrar y cuando digo muchos estudiantes estoy hablando de millones de estudiantes que no pudieron entrar precisamente por esa situación no se les explicó adecuadamente vamos a ver mañana qué es lo que va a suceder era normal esta situación por la cantidad de estudiantes que se iban a integrar en la misma hora, pues eran 30 millones de estudiantes que no pudieron entrar por esa situación, entonces ahí hubo el gran problema, con las líneas digitales también hubo gran problema, entonces vamos a ver qué es lo que sucede mañana y hay que ir viendo cómo se va a solucionar esta situación.

Lo que se necesita es orientar a los padres de familia para que sepan qué es lo que deben hacer para poderse integrar a la televisión, al canal que ellos consideren conveniente porque hay una desorientación tremenda.

Hay muchos estudiantes que se quedaron sin entrar, millones de estudiantes, lo harán mañana, hay que ver cómo está la situación porque sí estuvo muy fuerte, vamos a ver qué sucede y todas las medidas que se van a tomar.

¿Cómo les ha afectado la deserción en escuelas particulares?

Hay mucho problema porque muchos padres de familia, aunque quisieran que sus hijos siguieran en escuelas particulares, no lo pueden hacer porque perdieron su trabajo porque perdieron sus negocios y la deserción fue muy fuerte, pero desde el ciclo escolar anterior.

Además, está habiendo deserciones porque hay padres de familia que pueden sí pueden pagar, pero dicen por qué voy a pagar si se va a dar por radio y televisión, sin darse cuenta que las escuelas particulares están usando los medios digitales, no la televisión para tener el contacto con los alumnos y que puedan dar clases, llamémosle personalizadas, pero digitalmente, sacarlos de dudas, tener contacto con ellos, entre ellos mismos están intercomunicados, no así en la televisión, no es un maestro que esté dando directamente la clase, sino son grabaciones que están haciendo, entonces cómo sabemos si los estudiantes están en clase aguantando cuatro horas en la televisión, qué pasa si un estudiante no entendió algo, a quién le va a preguntar, quién lo va sacar del problema.

Muchos padres a lo mejor van a regresar, otros van a regresar, pero no sabremos esto hasta dentro de un mes que se terminan las inscripciones de los alumnos y los que hayan quedado inscritos en oficial o en particular, pues ya quedaron.

¿Cuántas son de escuelas particulares a nivel nacional?, ¿a cuántos alumnos tienen en matrícula?

Escuelas particulares a nivel nacional en todos los niveles son poco más de 48 mil escuelas.

La matrícula normal que estaba antes de que viniera esta crisis era poco más de 5 millones de estudiantes, alrededor de los 6 millones de estudiantes, aquí tenemos ya un gran problema, que puede ser que se vaya a más de millón y medio de estudiantes a las escuelas oficiales, depende, porque los padres de familia no tienen para pagar o muchos dicen mejor que mi hijo estudie por radio y televisión, para qué voy a pagar, etcétera, todavía no sabemos.

En cuanto a la recepción de materiales de la SEP, ¿cómo les ha ido, sí llegaron a tiempo, todavía están pendientes?

Hay escuelas que ya lo recibieron, pero todavía el 100% no lo recibe, entonces ahí es donde también está otra situación, yo espero que en esta semana, que a más tardar la semana que entra, ya se hayan recibido todos los útiles escolares, todo lo que la Secretaría de Educación Pública tiene que proporcionar a los estudiantes y maestros.

Un 60, 65% de escuelas tanto oficiales, como particulares están recibiendo ya todo, pero que siguen diariamente recibiendo todos estos instrumentos.

¿Cuánto tiempo cree que les tome a las autoridades, a los padres de familia, a los alumnos, adaptarse a todo este modelo remoto de educación?

Para adaptarse ya bien, yo creo que les va a tomar todo este año, los mismos maestros tienen que adaptarse ya bien, no estaban lo suficientemente capacitados para este tipo de educación, los padres de familia ni idea tenían que se iba a meter este sistema a distancia y hay muchos reclamos de los padres de familia, no están actualizados y es el momento de que también las autoridades educativas den una especie de taller o seminario a los padres de familia vía internet o televisión para orientarlos, porque están desorientados. No tienen ni idea de lo que están haciendo, están desesperados porque han de estar llamando a los teléfonos que les dieron para que les den soluciones y ni siquiera les contestan, no hay forma, están sobre saturados, entonces vamos a ver con el tiempo y sobre todo, que los padres de familia tienen que tener esta mentalidad que tienen que enfrentar esta situación y no son nada más las autoridades o los directores de escuela o los maestros, sino que ellos tienen que participar en beneficio de sus hijos, entonces es una solidaridad, es una intercoordinación que debe haber para enfrentar esta situación que nunca habíamos tenido, pero que lo estamos viviendo, entonces es obligación y responsabilidad de todos participar en la solución.

