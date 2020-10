Denuncia AMLO campaña en contra del Gobierno

La prensa conservadora se está agrupando y están realizando una campaña en contra del gobierno, denunció este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina, el presidente reprochó que no se publicara en primera plana la revelación que hizo el día anterior, de que una empresa ligada a Genaro García Luna, la cual obtuvo un contrato por 19 millones de dólares con la administración Calderón, a dos días de concluir su mandato.

El gobierno de López Obrador estaría buscando formas legales de concluir el contrato, del que aún se deben 6 millones de dólares.

Según explicó López Obrador, su administración cuenta con tres ventajas para responder al supuesto ataque: el apoyo del pueblo, las redes sociales y las conferencias matutinas.

Narró que pese al gran apoyo popular que tenía Francisco I. Madero, perdió el soporte del pueblo y eso lo llevó al declive.

"¿Cuál es la enseñanza? No darle la espalda al pueblo. No divorciarnos de ellos. Si no, no resistimos", indicó.

López Obrador respondió también a las columnas de Sergio Sarmiento en El Universal, así como la primera plana de este medio, de Reforma y de Excélsior.

