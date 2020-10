Senador que falleció de Covid-19 se contagió seis días antes de sesión, asegura López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell señaló que el senador de Morena Joel Molina Ramírez, quien falleció tras contraer Covid-19, se contagió alrededor de seis días antes de la sesión de la semana pasada.

“El senador que desafortunadamente perdió la vida no se pudo haber contagiado ese martes en el Senado, por qué lo sabemos, porque conocemos la realidad biológica del coronavirus y sabemos que el periodo de incubación es de cinco a seis días, y el senador, la propia noche que salió del recinto ya tenía síntomas; por lo tanto, al menos cinco a seis días anteriores a la sesión es cuando se contagió”, dijo.

Añadió que, el Senado pidió solamente que la Secretaría de Salud revisara el protocolo de seguridad sanitaria, por lo que no se le puede responsabilizar por los contagios y la muerte de Molina Ramírez.

“La respuesta de la Secretaría de Salud a la consulta del Senado no fue del estado de salud que guarda cada senador o senadora, no nos corresponde a nosotros, no era para lo que se nos consultó, lo que se consultó es si el protocolo de seguridad sanitaria era compatible con los lineamientos de seguridad sanitaria, lo que afirmamos que así ocurre”, sostuvo.

Agregó que el presidente de la Mesa Directiva del Senado consultó a la Secretaría sobre sus protocolos de seguridad sanitaria, los cuales fueron revisados y aprobados.

“La Secretaría de Salud analizó con detalle sus protocolos, ya los conocíamos en la versión preliminar, pero verificamos que fueran vigentes los que estaban siendo presentados, los comparamos con los protocolos de seguridad sanitaria para espacios públicos cerrados que la Secretaría de Salud estableció desde abril y corroboramos que los protocolos específicos para los recintos del Poder Legislativo, en este caso el Senado, son compatibles, son congruentes con las recomendaciones de la Secretaría de Salud y emitimos una comunicación indicando esto”, abundó.

Continúan contagios entre senadores

El 24 de octubre Joel Molina falleció en Tlaxcala luego de ser internado en un hospital público.

El legislador morenista estuvo presente en la sesión del miércoles, la cual se realizó en la antigua sede de la Cámara Alta, en Xicoténcatl, debido a protestas, donde debido al espacio, los senadores no pudieron guardar la sana distancia.

En la sesión también participó el senador Alejandro Armenta, que había dado positivo a Covid-19 una semana y media antes, lo que desató críticas de oposición por su presencia.

Al día siguiente de la sesión, el 21 de octubre, Lupita Saldaña Cisneros, senadora del PAN, resultó positivo a la prueba y el día después, negativo. Hasta el momento, la senadora no ha dado a conocer los resultados de una tercera prueba.

El 25 de octubre Verónica Delgadillo, senadora de Movimiento Ciudadano (MC), informó que dio positivo. También participó en la sesión del martes 20.

