“Que se aplique la ley aunque sea mi hermano”: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que no es “tapadera de nadie” y que aunque sea su hermano –Pío López Obrador– se debe aplicar la ley.

Así lo recalcó al ser cuestionado sobre la investigación que está abierta en contra de su hermano, tras la difusión videos en donde Pío recibe paquetes, presuntamente con dinero, por parte de David Léon, ex director de Protección Civil.

“Que se aplique la ley aunque sea mi hermano, que sean los ministerios públicos los jueces que decidan, no hay influyentismo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, yo ya no me pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transformar el pueblo de México, y no le voy a fallar al pueblo de México”, señaló en su conferencia matutina.

Pero el presidente rechazó opinar si los hechos por los cuales es señalado su hermano Pío López Obrador ya prescribieron.

"Eso que lo decida un juez, pero yo no le voy a hablar al juez , a un ministro… ya les he dicho llevo meses sin ver al fiscal. Ya les he dicho, llevo como año y medio sin ver al fiscal presencialmente, creo que lo vi en una teleconferencia con lo de Ayotzinapa”, manifestó.

Comentó que no manda a nadie a solicitar acciones en su favor, pues cualquier planteamiento lo hace de forma directa.

“Cuando alguien… Porque a veces, como queda la costumbre, ¿cómo es que dice la canción?, es más fuerte la costumbre que el amor, entonces como queda la costumbre, a lo mejor utilizan mi nombre, ‘es que me pide el presidente’. No, no. Yo, si tengo que decirle algo a un servidor público, es directo”, atajó.

¿Por qué se acusa a Pío López Obrador?

El 20 de agosto pasado, el periodista Carlos Loret de Mola difundió un par de videos en los que se observa a Pío López Obrador, recibir dinero de David León —quien se desempeñó como coordinador nacional de Protección Civi- presuntamente para la campaña presidencial de 2018 en el sureste del país.

En ese entonces David León no ocupaba algún cargo público, sino que trabajaba como consultor independiente en Comunicación Social, pero también se le conocía como operador político del gobierno de Chiapas, entonces encabezado por Manuel Velasco.

En las imágenes, que presuntamente fueron grabadas por el mismo David León en 2015, se observa a ambos en un restaurante, cuando León le entrega una bolsa y le dice: “Aquí te traigo 400, te voy a quedar a deber 30 porque ya no me alcanzó”.

También puedes leer:

Ascenso de Beatriz en el SNI no fue imposición, advierte AMLO Andrés Manuel López Obrador aseguró que “ella hizo su examen” y por eso entro al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

AMLO presenta plan de becas para que médicos se especialicen en el extranjero Los médicos que obtengan la beca podrán especializarse en alguno de los seis países que incluye el plan y a su regreso, trabajen en el sector salud