Secretario de Marina supervisará labores de apoyo en Tabasco: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que debido a que las inundaciones en varios municipios del estado Tabasco "está muy fuerte" el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar) -tras recuperarse al dar positivo a Covid-19- se trasladará esta mañana a la entidad para encabezar los trabajos de supervisión para atender a la población afectada.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal detalló que varias dependencias se han movilizado para apoyar las labores de ayuda, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el plan DN-III; la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

"Decirles a mis paisanos que estoy pendiente, sigue lloviendo, está muy fuerte la inundación en varios municipios porque no ha dejado de llover; ya está lloviendo arriba de la presa Peñitas y esto llevó a que en la madrugada se ampliara el desfogue de la presa, desde luego no como la vez anterior, pero si están soltando más agua para que no se tenga riesgo en la presa. Vamos a seguir apoyando.

"Está el Plan Marina, está el Plan DN-III, está Conagua, está la CFE, esta desde luego la Coordinación de Protección Civil y hoy ya está rumbo al aeropuerto el almirante Ojeda, secretario de Marina que va hacerse cargo de todos los apoyos y toda la acción de auxilio para la población".

En Palacio Nacional, y acompañado de Javier May, secretario de Bienestar, el mandatario señaló que se han entregado apoyos del gobierno federal a población afectada por las inundaciones.

En 2021 aumentará pensión a 2 mil 700 pesos bimestrales: Bienestar

La secretaría del Bienestar informó que para 2021 la pensión universal para adultos mayores, así como niñas y niños con discapacidad aumentará a 2 mil 700 pesos bimestrales.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario Javier May explicó el esquema de dispersión del último bimestre del año, que comenzó el pasado 3 de noviembre.

May Rodríguez explicó que entre adultos mayores y niños y niñas con discapacidad se atiende un universo de más de 9 millones de beneficiarios, donde, así este año cada beneficiario recibirá 15 mil 720 pesos.

La subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel informó que para 2021 la pensión universal será de 2 mil 700 pesos por bimestre.

La funcionaria explicó que 3 de noviembre pasado se realizó el pago a través de tarjeta bancaria y para quien cobra a través de mesas de atención u oficina de correos en las comunidades, el periodo será entre el 3 y el 30 de noviembre.

