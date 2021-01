¿Cómo evalúan a Sánchez Cordero en su primera semana de "mañaneras"?

La ministra Olga Sánchez Cordero se encamina a su primera semana al frente de la conferencia de prensa matutina del Gobierno Federal, "La Mañanera", usualmente encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador pero quien permanece en aislamiento tras haber dado positivo a Covid-19 el 24 de enero pasado.

Sánchez Cordero, quien fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha destacado por su elocuencia y capacidad de síntesis. "Finalmente, al ser ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una persona muy culta", explica a Publimetro Sonia Juárez Moreno, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. "Me gusta cuando el lunes 25 de enero explica que va a hacer lo que le pide el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a los anuncios públicos de nuestro país".

"El señor presidente ha dispuesto que, en mi calidad de secretaria de Gobernación, me haga cargo de su representación única y exclusivamente para seguir con este ejercicio de rendición de cuentas, que son las conferencias matutinas. Es muy importante hacer hincapié en este punto. La instrucción que ha dado el señor presidente es clara y precisa: atender los asuntos públicos que él mismo indique para seguir informando al pueblo de México sobre la situación en que se encuentra nuestro país en estos rubros" – Olga Sánchez Cordero, 25 de noviembre de 2021

Para Juárez Moreno, la secretaria Olga Sánchez Cordero es una mujer muy cortés y destaca que una de sus cualidades es que sabe escuchar. "Ella tiene esta capacidad, y es muy inteligente".

Sánchez Cordero no escapó a las críticas en redes sociales durante la primera semana de su presencia en "las mañaneras", tema que retomó en la mención del jueves, donde no aceptó preguntas sobre la pandemia de Covid-19 y dejó el tema en manos de la conferencia vespertina sobre Salud.

Pero, ¿Qué sucederá en caso de que la ausencia del presidente se prolongue? Para la académica Juárez Moreno, la "mañanera" continuará por el rumbo marcado. "Va a ser exactamente lo mismo, porque reiteramos, ella tiene el conocimiento en cuanto a todos los temas", explica.

La ausencia por Covid-19 del presidente López Obrador abrió la posibilidad a cómo continuarán las conferencias -que son su sello característico- sin él. "Los que son del equipo tendrán que continuar con esta línea para ver si son tan capaces de hacer rendición de cuentas respecto a todos los temas", explica Juárez Moreno. "Porque además son muchísimos temas que observar. Todos los días les preguntan cosas diferentes y no todos los días le preguntan respecto a asuntos públicos de nuestro país. A veces preguntan cosas muy personales", finaliza.

En las palabras de…

Los cambios que hubo en la conferencia matutina encabezada por la secretaria Sánchez Cordero

Felipe Gaytán, investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle

"Lo que aconteció con el Presidente, que todos esperamos que salga bien y que se reincorpore y que pueda conducir de nuevo cuenta este país de manera plena, hizo un cambio -hizo mella- en el discurso oficial.

Lo primero que ves es a la secretaria Olga Sánchez Cordero, que es una mujer muy inteligente y muy sensible, diciendo 'Yo no voy a responder esto porque no es mi tema' y eso me parece que es un cambio importante porque no tiene la necesidad de improvisar y dar respuestas de botepronto, sino que dice 'a ver, ahí están los expertos'. Es un primer cambio interesante.

Otro es el tema del uso del cubrebocas. En las conferencia del miércoles y jueves, si te fijas, todos traen cubrebocas, lo que no sucedía antes. Puedes decir "es anecdótico", pero no lo es. Es un mensaje de decir 'Cuidémonos, necesitamos cuidarnos y protegernos' y es una forma de comunicación política muy impresionante que sólo hubiéramos esperado ese tiempo".

Las respuestas en redes a las "mañaneras" de Sánchez Cordero

¿Cómo calificarías el desempeño de @M_OlgaSCordero al frente de las conferencias mañaneras por ausencia de @lopezobrador_? — Publimetro México (@PublimetroMX) January 28, 2021

Solo desde la ignorancia o el dolo se puede afirmar que el gobierno de @lopezobrador_ es el “más transparente”. Datos públicos y corroborables demuestran exactamente lo contrario. ¡Qué decepción escuchar a @M_OlgaSCordero mentir con descaro! Al florero le creció la nariz. — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) January 28, 2021

Ya que está en la mañanera y no como florero en la @SEGOB_mx ¿por qué no explica a la nación @M_OlgaSCordero respecto a cómo aumentó su patrimonio cinco veces por encima de su sueldo como secretaria de Estado? — Víctor Altamirano (@v_altamirano1) January 28, 2021

¿El futuro es femenino? El PRESENTE es femenino y en la conferencia de esta mañana se nota. #MujeresQueInspiran 🙋🏽💪🏽 @M_OlgaSCordero pic.twitter.com/LXT5rfsMOH — Salvador Guerrero (@guerrerochipres) January 28, 2021

Fase 1 de la Gran Mentira: “No hay evidencia científica de que el cubrebocas sirva” Fase 2 de la Gran Mentira: “Ya compramos vacunas suficientes para la población” Fase 3 de la Gran Mentira: “La pandemia está absolutamente contenida” @M_OlgaSCordero pic.twitter.com/kCQwG6TDx3 — Denise Dresser (@DeniseDresserG) January 27, 2021

Muy interesante enfoque por parte de @M_OlgaSCordero que centra el debate en torno al derecho a decidir: No se trata de de consultar derechos si no de eliminar la criminalización. pic.twitter.com/4iJ7ptNHYF — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) January 27, 2021

La verdad es que la secretaria @M_OlgaSCordero tuvo un magistral desempeño en la mañanera.

Incluso buscaba preguntas de los medios que siempre andan desinformando, obvia oara que den información veraz. https://t.co/f0qMa4htrl — Dorheny Cayetano (@DorhenyCayetano) January 27, 2021

