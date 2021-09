¿Quién es Axel Belfort, arquitecto que argumentó desfase de la torre de control en Santa Lucía?

La polémica por la desfase de 18 centímetros de inclinación en la torre de control en el aeropuerto Felipe Ángeles, la cual fue argumentada por el arquitecto Axel Belfort llegó hasta la conferencia mañanera.

También puedes leer: Regresa a clases con energía y movilidad

En ella se afirmó que dicha información no es precisa y que fue retomada por medios de comunicación, sin que se verificara.

Esa no ha sido la única ocasión que Axel Belfort usó sus redes sociales para referirse a obras emblemáticas, ya que también propuso tres hipótesis sobre el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro que dejó 26 muertos.

En Twitter manifestó que el colapso pudo ocurrir debido a falla por tensión o por fatiga, además de que hubo señales que advertían sobre la falla en la estructura de la obra construida en la administración de Marcelo Ebrard.

Y al 3er día (6 MAY 21)…



3er Exposición

HIPÓTESIS EN CONJUNTO CON INGENIEROS Y ARQUITECTOS



Por 1era vez comentamos una posible FALLA EN PERNOS O CONECTORES DE CORTANTE.

https://t.co/7nq9gPih1E — Axel Belfort (@AXL__tw) June 13, 2021

¿Quién es el arquitecto?

En abril de 2019 Axel Belfort hizo varias publicaciones en las que manifestó su desacuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que considera el peor que ha tenido México y lamentó que sus simpatizantes no lo cuestionen.

Asimismo, dijo tener tres nacionalidades, pero que no considera que eso sea importante, sino el lugar en el que se encuentra, por lo que descarta ser nacionalista porque ese sentimiento es estúpido.

“Soy arquitecto, con maestrías y experiencia profesional internacional, con historias de vida en CDMX, Guadalajara, Cancún, Querétaro, New York, Chicago, Portland, San Francisco, Los Ángeles, San Diego, París, Londres, Inglaterra, Escocia, Barcelona, Rio de Janeiro y Brasilia”.

Belfort manifestó que desde el 1 de diciembre de 2018 comenzó a firmar más contratos con clientes mexicanos, pero reconoció que le ha costado más trabajo que en gobiernos anteriores, aunque “ningún gobierno es el fin”.

Soy Axel, arquitecto con 3 nacionalidades y con gran cariño por México. Cuando alguien pregunta, sigo diciendo que soy mexicano inmediatamente, no doy más detalles ni explicaciones, no creo que sea importante. Lo más importante para mí, siguen siendo las personas, no los lugares. — Axel Belfort (@AXL__tw) June 3, 2019

También criticó a quienes se refirieron a él con algunos de los calificativos que emplea López Obrador en contra de sus opositores.

“Sinceramente me valen millones sus motes contra mí de fifí, neoliberal, clasista, antipatriota y muchísimos etcéteras. Se los digo con el corazón en la mano: yo no gano menos dinero ahora, yo no he perdido privilegios.

“Yo no he puesto a ninguna de mis propiedades ni privilegios en riesgo porque un anciano incompetente gobierne en México, ni por sus 30 millones de adeptos, ni por sus dichos ni ocurrencias, ni por sus tuits de odio, ni mucho menos por su deseo de que así fuera”, añadió Axel Belfort.

Además, afirmó que cuando pide a la gente que recapaciten sus decisiones como ciudadanos es porque quiere que a todos les vaya bien, no sólo a una parte de la población, sobre todo a los más pobres “porque sinceramente yo no lo necesito”.

“Los quiero mexicanos y porque los quiero me duele verlos así: ciegos, tontos, inmersos en estupideces, adoradores de políticos y de pésimos políticos por cierto. Pero no esperen jamás de mí pleitesía, no esperen de mí, dolor por sus palabras de envidia y resentimiento”, concluyó.