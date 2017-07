Ex jugador del Liverpool revela que abusaron sexualmente de él

El ex mediocampista del Liverpool, Paul Stewart, confesó que de niño vivió una pesadilla, ya que su entrenador lo violó durante aproximadamente cuatro o cinco años, y que no podía decir a sus padres porque lo tenían amenazado con matar a su familia.

“Un día viajábamos en coche y empezó a tocarme. Me llevé un susto de muerte, no sabía que hacer. Pensé en decirles a mis padres que no volvieran a dejarle entrar en casa, pero yo tenía sólo 11 años”, reveló el exelemento ‘red’ de 52 años para el diario The Mirror.

“A partir de entonces los abusos sexuales fueron constantes: me dijo que mataría a mi madre, a mi padre, a mis dos hermanos si les decía algo”, añadió Stewart.

La desafortunada infancia que vivió lo orilló al alcoholismo, así mismo cuenta que no sólo él sufrió de los abusos del técnico, sino también algunos de sus ex compañeros.

“Me consta que otros compañeros de equipo sufrieron la misma situación, porque lo hemos comentado con los años, cuando ya éramos adultos. A raíz de todo aquello sufrí problemas mentales que me abocaron a la bebida y al alcohol”.

