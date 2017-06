Un tercio de nuevos empleos se genera en la informalidad: INEGI

La tasa nacional de desempleo bajó a 3.5% de la Población Económicamente Activa del país durante mayo pasado; cifra que representa una baja de 0.5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2016.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que 27.1% de la población ocupada está al servicio de la informalidad; en el ambulante, piratería, negocios o empresas sin registro y en actividades agrícolas o servicio doméstico no regulados.

Lo anterior significa casi un tercio de los mexicanos labora para instancias o personas que no pagan impuestos; donde no tienen un contrato, no cuentan con servicios de salud, carecen de prestaciones sociales y no cuentan con un plan de pensión o retiro.

El INEGI indicó que, de acuerdo a las cifras ajustadas por estacionalidad, la tasa de ocupación en el sector informal registrada en mayo pasado (de 27.1%) representa un aumento de 0.8 puntos porcentuales respecto a lo observado en abril.

Refirió que de acuerdo a tales resultados, la tasa nacional de informalidad laboral alcanzó 56.6% de la población ocupada en mayo, porcentaje que implica un avance de 0.2 puntos porcentuales respecto al mes anterior, cuando se ubicó en 56.4%.

“Durante mayo pasado, un millón 879 mil 500 personas permanecieron sin empleo; de ellos, 82.8% cuentan con preparatoria, licenciatura o estudios de posgrado. “Mientras que 17.2% de los desocupados no contaba con estudios completos de secundaria”, destacó el INEGI.

Estados con mayor desempleo

A través de los Indicadores Oportunos de Ocupación y Empleo, el INEGI informó que los estados del país con la tasa más alta de desempleo, durante mayo de este año, fueron:

Tabasco: 7.2%.

Coahuila: 4.6%.

Ciudad de México: 4.5%.

Nuevo León y Querétaro: 4.1%, respectivamente.

Estado de México: 4%.

¿Y las entidades con menos desempleo?

Guerrero: 1.5%.

Morelos: 1.6%

Yucatán: 1.8%

Oaxaca: 2%.

Chiapas: 2.3%.

