'Poco prácticos, buses de Metrobús Reforma'

Debido a los 130 mil pasajeros que se espera usen la Línea 7 del Metrobús en Reforma -que irá de Indios Verdes a Fuente de Petróleos- los 90 buses de dos pisos podrían saturarse y esto impactar de manera negativa en el servicio.

El maestro en urbanismo y experto en movilidad, Salvador Medina, advirtió en entrevista con Publimetro que con unidades saturadas se retardaría el ascenso y descenso y con ello las velocidades de los buses.

Además señaló que la saturación podría representar un riesgo para las seguridad de los usuarios, ya que con el fin de anticipar su bajada, bajarían las escaleras del segundo piso con la unidad en movimiento.

EN CONTEXTO

“Si la mitad de la gente va a estar en la parte de arriba y va a bajar por una escalera muy pequeña, los tiempos de ascenso y descenso van a complicar muchísimo la operación de los autobuses, entonces se va a volver más lento de los que sucede en otras líneas y no será el servicio eficiente”, dijo.

La Línea 7 del Metrobús -que se prevé entre en operación a finales de octubre- espera movilizar a 130 mil personas al día en 90 unidades de dos pisos con capacidad para 130 personas, de las cuales 86 irán sentadas (57 de ellas en la parte de arriba).

Los buses fueron adquiridos por los concesionarios de la Línea 7 a la empresa Alexander Dennis por mil millones de pesos, a razón de 11 millones de pesos por unidad.

Medina Ramírez consideró que estas unidades per se no son malas, “son muy prácticos cuando no tienes altas demandas, pero si se satura mucho, no es un vehículo que vaya a ser práctico, ese es el problema. No vas a poder prestar un servicio rápido y de alta calidad”.

En su opinión, hizo falta un análisis técnico serio para justificar la compra de las unidades de dos pisos sobre otro tipo de autobuses, como articulados o biarticulados ligeros.

“Pareciera que fue una decisión ejecutiva la compra de estos autobuses y no parece que haya un argumento fuerte que nos diga que hay una razón de peso para elegir estos autobuses sobre otros”.

Por ello, enfatizó, “queda la duda de que en realidad la compra de estos autobuses obedece más a una decisión estética o de mandar una idea política de que ‘vean estamos poniendo un tipo de vehículo que nadie había visto”, pero eso no necesariamente quiere decir que es lo mejor para la Ciudad”.

Adelantó que en caso de que la Línea 7 del Metrobús tenga una demanda mayor a la esperada, una solución sería integrar unidades articuladas o biarticuladas de piso bajo para no mermar la eficiencia del servicio.

“En un futuro estos autobuses (de dos pisos) se pueden quedar para la parte más escénica de Reforma o para viajes más cortos, y para viajes más largos y especialmente en la pendiente de Santa Fe necesitaríamos otro tipo de vehículos”, abundó.

Origen del doble piso

Salvador Median explicó que “los autobuses de dos pisos surgieron en Londres, donde las calles, en la época victoriana, eran muy estrechas y empezaba el servicio público de transporte en carreta y lo que hicieron para poder llevar más gente fue ponerle un segundo piso”.

“Cuando llegó la motorización se crearon estos autobuses de dos pisos, que responden justamente al tipo de calle de Londres. Posteriormente la ciudad va cambiando, pero la tradición de hacer vehículos de dos pisos para transporte público se mantuvo”, detalló.

Asimismo apuntó que donde hay autobuses de dos pisos suelen ser ciudades donde tienen mucha influencia los ingleses: Hong Kong, Singapur, algunas partes de Japón. En el resto tienen autobuses de piso bajo, largos, porque la configuración de las calles es diferente a Londres.

DATOS

1,000

Millones de pesos costaron los 90 buses de dos pisos

130

Personas caben en cada unidad

7 de cada 10

Pasajeros irán sentados

8

Cámaras de vigilancia conectadas al C5

4

Metros de altura tienen los autobuses

32

Estaciones tendrá la Línea 7 del MB

180

Camiones obsoletos saldrán de circulación

1.15

Horas dura el trayecto actual Indios Verdes-Fuente de Petróleos

45

Minutos estiman dure con la operación de la Línea 7