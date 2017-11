En enero tendremos más noticias del Galaxy S9 y S9 Plus

Siguen aumentando los rumores sobre el lanzamiento del Galaxy S9 y su versión Plus, ahora el famoso Evan Blass reportó que habrá un “cameo” de los nuevos integrantes de la familia Samsung en el Consumer Electronics Show, un evento de tecnología que se realizará en Las Vegas.

Project Star: Samsung Galaxy S9 (SM-G960 – Star 1) and Galaxy S9 Plus (SM-G965 – Star 2). Definitely a "tock" year. More to come…

— Evan Blass (@evleaks) 21 de noviembre de 2017