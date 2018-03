INE sin más opciones para dar resultado del 1J a las 23:00 horas

El Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene más propuestas para generar un conteo rápido y así adelantar el resultado de la elección presidencial el 1 de julio próximo antes de las 23:00 horas, por lo que espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avale tomar datos del cuadernillo de resultados.

En este escenario, Miguel Ángel Solís, director de Organización Electoral del INE, previó que los primeros resultados se conozcan hasta las 6:00 horas del 2 de julio.

Esto, luego de que el PVEM impugnara la segunda propuesta del INE para obtener las tendencias para la Presidencia de la República antes de las 23:00 horas.

En entrevista, dijo que en el mejor de los escenarios, el “conteo rápido” se conocería a las 2:00 o 3:00 horas.

Antecedentes negativos

Miguel Ángel Solís abundó que si el TEPJF rechaza la propuesta podría generar dos escenarios negativos; el primero de ellos similar al de 2006, cuando la autoridad electoral declaró por la noche "empate técnico" entre el panista Felipe Calderón y el entonces perredista Andrés Manuel López Obrador, y dio resultados hasta el día siguiente.

“Si el Tribunal no entiende la importancia de la oportunidad en este tipo de resultados y no aprobará la medida que tiene el INE para tomar los datos del cuadernillo, ya no habría de dónde tomarlos y tendríamos que conformarnos en todo el país con un conteo rápido entre las 2:00 y 3:00 de la mañana, que fue lo que pasó en el 2006, los mexicanos se acostaron con una idea al dormir y despertaron con otra, y eso provocó una conflictiva muy fuerte", dijo.

Además, expuso que existen algunos partidos políticos que están en contra de que se lleve a cabo la dinámica, pues se deben realizar conteos simultáneos de Presidencia y gobernadores, ya que no tienen dos representantes en cada casilla.

En este sentido, acotó que también se corre el riesgo de que los funcionarios de casilla abandonen su trabajo como en las elecciones de Coahuila, pues estarían laborando hasta 24 horas.

“Si el Tribunal no apoyará estas medidas de simultaneidad en los cómputos va a haber la tendencia que empezó a suceder en Coahuila que los funcionarios de casilla no soporten casi 24 horas de trabajo continuó e intenso y que algunos de ellos abandonen su función”, advirtió.

Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, precisó que la hoja de operaciones de la que se van a tomar los datos para el conteo rápido, es válida ante la ley y la propuesta hecha atiende los señalamientos hechos por el TEPJF.

“Mañana lo vamos a modificar (cuadernillo de operaciones) para volverlo más sencillo y todavía más transparente, más claro para todos, para inyectar certeza en este documento legal, no estamos inventando, está en la ley, está reconocido en la ley, no, que se llena apenas termina el cómputo de la elección presidencial”, apuntó.

El ‘plan B’ del INE

El 28 de febrero pasado, el consejo general del INE avaló la propuesta técnica para elaborar el conteo rápido de las elecciones, con lo que se podrá conocer la tendencia de la elección presidencial el 1 de julio antes de las 11:00 de la noche.

El planteamiento del órgano electoral consiste en poner los resultados en el cuadernillo y dictarlos vía telefónica a personal del INE.

Además de que las boletas tengan colores más identificables en el reverso para evitar confusión al momento de colocarlas en las urnas.

Pero los partidos políticos han sugerido que para dar mayor certeza al procedimiento, la hoja de resultados se llene usando bolígrafo, cuente con la firma de todos los funcionarios de casilla y representantes de partidos, así como hacer más visible cuáles son las urnas presidenciales para evitar que los ciudadanos depositen mal sus votos, ya que habrá otras para recibir sufragios para legisladores federales, locales, así como gobiernos estatales.

Dicha propuesta será discutida nuevamente este miércoles a fin de afinar los detalles y en espera del fallo de autoridad judicial en materia electoral.

Padrón electoral: cadena de confianza

Córdova Vianello resaltó la actualización y cobertura del padrón electoral al recordar que forma parte de la Base del Sistema de Autentificación, con el que han podido identificar 800 cadáveres, tan sólo en la Ciudad de México.

