Presidencia traduce al inglés el mensaje de Peña Nieto para Donald Trump

Presidencia de la República tradujo al inglés el mensaje dado por Enrique Peña Nieto este jueves donde se dirigió a los mexicanos y en especial al presidente Donald Trump.

A través de un comunicado, esta dependencia publicó el mensaje íntegro tanto en español como en inglés para que no quedara duda de las exhortaciones de Peña Nieto hacia Trump.

En el mensaje, el presidente de México pidió a Trump descargar su frustración en contra de los actores políticos de su país y no con los mexicanos como recientemente lo hizo.

Asimismo, exhortó al mandatario estadounidense a mantener una relación respetuosa con México y que más allá de cualquier interés nacional, nada ni nadie está por encima de la soberanía y dignidad de los mexicanos.

La tensión entre ambas naciones ha ido en aumento desde que Donald Trump decidió enviar a la frontera tropas de la Guardia Nacional para detener el flujo de migrantes.

No es común que Presidencia envíe un mensaje a la nación en inglés, por eso aquí una parte del discurso:

"My Fellow Mexicans:

I address you today on a matter of great importance for our country. I am talking about the recent events that affect the relationship between Mexico and the United States. As the person responsible for directing the country's foreign policy, a little over a year ago, I established two fundamental principles that would guide our relationship with President Donald Trump’s administration:

First: to protect, above all, the national interest, our sovereignty and the dignity of the Mexican people, and

Second: to maintain a constructive and open approach that allows us to overcome differences, face common challenges and reach agreements.

Our actions have been consistent with these principles. The Mexican government has worked to build an institutional relationship, based on mutual respect, that is beneficial to both nations".

