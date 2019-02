No es necesaria la Guardia Nacional en la CDMX, dice Sheinbaum

Aunque la Guardia Nacional se apruebe, ésta no funcionará en la Ciudad de México, subrayó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Sostuvo que este nuevo agrupamiento no es necesario en la capital del país, pues su gobierno cuenta con una estrategia clara y precisa para disminuir los índices delictivos.

Lo que se hará -dijo- es ocupar la Guardia Nacional para vigilar la zona limítrofe con el Estado de México.

“Por lo pronto no estará no dentro de la ciudad, como hemos dicho hay una estrategia, lo que ocurrió en Iztapalapa es un caso particular, lo que sí requerimos, junto con el Estado de México es la vigilancia en la zona limítrofe”, comentó.

En conferencia de prensa, apuntó que se está trabajando desde el Gabinete de Seguridad Nacional Nacional para que esta vigilancia pueda operar en el corto plazo una vez que la reforma constitucional se apruebe por la mayoría de los congresos estatales.

Podría haber sanciones penales

Respecto a las cifras maquilladas que se dieron en la pasada administración para ocultar las cifras de delitos de alto impacto, refirió que este tema ya está en la Contraloría y si la Procuraduría General de Justicia encuentra elementos, habrá carpetas de investigación contra quien resulte responsable.

“Es un tema de la Procuraduría; en la revisión que ellos están haciendo para poder si es el caso, levantar carpetas de investigación contra funcionarios públicos o presentarlo ante la Contraloría General”, expuso Sheinbaum.

