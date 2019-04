Mexicanos gastan hasta 30 mil pesos en vacaciones de Semana Santa

Vacacionar en Semana Santa representa un gasto de hasta 30 mil pesos para los mexicanos y sus familias; cifra que les permitiría disfrutan de cuatro o cinco días en alguna playa, ciudad colonial o destinos de montaña y deportes extremos.

Aunque quienes no tienen planeado viajar, desembolsaron un promedio de tres mil a cuatro mil pesos adicionales a su presupuesto habitual; por concepto de salidas al cine, excursiones de ida y vuelta, obras de teatro, lugares para bailar, parques y actividades culturales.

Un estudio de la compradora financiera Coru.com y la encuestadora Feebbo reveló que 65% de los viajeros santos prevén un gasto de cinco mil a 20 mil pesos; aunque 9% destinará entre 20 mil y 30 mil pesos.

Mientras que 21% de las personas y sus familias prevé un desembolso de cinco mil pesos; y sólo 5% anticipa más de 30 mil pesos para vacacionar durante la Semana Mayor, comprendida del 14 al 21 de abril próximos.

"El 68% de los vacacionistas está a la caza de ofertas y descuentos de autobús, avión, hoteles; y promociones o meses sin intereses en las tarjetas de crédito", reportan las agencias de viaje.

El reporte indica que casi seis de cada 10 paseantes (56%) prefiere pagar en efectivo los servicios de transporte –autobús o avión–, hospedaje, comidas y actividades recreativas disponibles en los destinos turísticos de su preferencia.

Indicó que 24% de los viajeros aseguró que liquidará dichos rubros a través de su tarjeta de débito; en tanto que 18% liquidará sus cuentas con su tarjeta de crédito y 2% mediante préstamos personales.

Esto último significa que, al menos dos de cada 10 turistas se endeudará para disfrutar del periodo de asueto; con el agravante de que las tarjetas cobran tasas de interés de 26% a más de 50% anual por los pagos pendientes.

Destinos preferidos en Semana Santa

En cuento a los destinos preferidos por los mexicanos en Semana Santa, el estudio de Coru.com reveló que más de la mitad de los vacacionistas (53%) planea viajar y disfrutar de alguna playa nacional.

Mientras que 29% optará por conocer uno o varios pueblos mágicos; 12% visitará alguna ciudad de la República Mexicana; y 6% acudirá a una zona o población de su misma entidad.

"El 68% de los turistas mexicanos viaja con su familia; 21% en pareja, 8% pasea solo y 3% con amigos", revelan las estadísticas oficiales.

En cuanto al sistema de transporte, la compradora de servicios financieros señaló que 45% de los mexicanos usará su automóvil; 33% contratará los servicios de autobús, 18% llegará en avión y sólo 4% echará mano de un auto rentado.

Cabe destacar que, de acuerdo a las agencias de viaje, entre 50% y 60% del gasto de vacaciones es absorbido por el hospedaje; y los servicios o productos extra que contratan las personas; sobre todo cuando viajan acompañados".

¿Y los que no viajan en Semana Santa?

Un informe publicado por la plataforma web Ofertia.com.mx reveló que 69% de los mexicanos no sale de vacaciones durante Semana Santa; porque no tiene dinero, no cuenta días de descanso, no le gusta o prefiere salir durante Navidad.

Refirió que 67% de las personas tiene otros planes, diferentes a los viajes, como disfrutar de servicios de entretenimiento; e incluso hacer cambios o mejoras en su casa y arreglar el jardín.

Apuntó que la mitad de los adultos del país prevé un gasto promedio de 500 pesos en dichas actividades; 31% desembolsará más de 800 pesos y 20% destinaría entre 600 y 750 pesos.

Sin embargo, cuando se trata de familias con hijos menores de edad, estos gastos se multiplican y llegan a triplicar las cantidades establecidas, alertó la coach en finanzas personales Sandra Huera.

“Cuando hay pequeños de por medio, los padres deben combinar dos tres actividades a la semana para distraer y calmar la energía de sus hijos. De tal suerte que una salida al cine se convierte en más de 200 pesos en boletos y otros 250 o 300 pesos en palomitas y algún refresco”, destacó.

¿En qué gastarán quienes no salen de vacaciones?

Ofertia destacó que los mexicanos que no salen de vacaciones en Semana Santa planean un gasto promedio de tres mil a cuatro mil pesos, adicionales a su presupuesto cotidiano.

Pero, ¿en qué actividades, productos o servicios destinarán la mayor cantidad de recursos? Conoce las respuestas:

Cine: 39%;

Excursión –de ida y vuelta– a una ciudad cercana: 18%

Salir a bailar: 10%.

Festival de musica: 6%.

Teatro: 5%.

Boliche: 4%.

Ninguna de las anteriores: 41%.

*** NOTA: Los porcentajes no suman 100%, ya que algunas personas y familias optarán por una o varias actividades mencionadas de esparcimiento.

