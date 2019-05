AMLO no asusta inversión eléctrica: Enrique Alba, director de Iberdrola

Andrés Manuel López Obrador y sus decisiones de gobierno no asuntan a la inversión, especialmente en el sector eléctrico; porque México es una economía sólida y un gran mercado que no ha dejado de crecer en los últimos 20 años.

Y aunque su desempeño puede ser mejor y enfrenta algunos problemas, es una nación “muy potente” en materia industrial, con una ubicación geográfica clave, consideró el director general de Iberdrola en México, Enrique Alba.

En una entrevista con Publimetro, confirmó que la multinacional española de energía invertirá cinco mil millones de dólares durante el sexenio actual y reveló queabrirá entre 10 y 11 nuevas plantas de generación ecléctica en el territorio nacional.

¿Cómo está el clima de negocios México?

– México es un gran país. Primero, porque tiene una economía sólida y tiene principios macroeconómicos muy fuertes: control de la inflación y un déficit público controlado. Y aunque todo esto se puede matizar y mejorar, cuenta con la independencia del banco de Mexico y decisiones acertadas que le dan mucha credibilidad.

También es un país grande en todos los segmentos. Te puedes encontrar mercados mudaros que ya no crecen, pero México es un mercado muy grande, donde la demanda eléctrica crece un promedio de 3% anual; con tasas de desarrollo económico de 2% del PIBl, que son estables.

¿Y en materia industrial?

–Es una país que, industrialmente, es muy potente. No nos olvidemos de que –hace unas semanas– superó China como primer exportador de Estados Unidos. No hay país en el mundo, como plataforma exportadora, que tenga mejor situación geográfica: al Norte, Estados Unidos, al Sur, América Latina; al Este, la Unión Europea; y al Oeste, Asia-Pacífico.

Además es un país con materias primas: petróleo y gas; con 130 millones de personas, mano de obra talentosa, y gente muy preparada y competitiva. Es una nación que lo tiene todo; entonces cómo no vamos a invertir en una economía con muchas fortalezas.

¿Cuáles son los planes de inversión de Iberdrola en México?

– Iberdrola siempre busca la visión de largo plazo. Nosotros no somos especuladores o emprendemos un proyecto para llevarnos el dinero e ir a otro país. La empresa tiene 20 años en México y tenemos un plan de inversiones por cinco mil millones de dólares durante el actual sexenio, que puede crecer más.

Esto último, ¿de qué depende?

– Estamos aquí porque hay clientes nacionales e internacionales como Honda, Mazda o Volkswagen, que demandan un servicio y nosotros se lo podemos dar en términos competitivos. Entonces, ¿de qué va a depender que construyamos plantas? De que ese crecimiento de la industria y de la economía se concreten. Si ambas partes aumentan su crecimiento y requiere más energía se darán los motivos para construir más plantas.

¿Cuántas plantas se van a construir?

– Iberdrola ya tiene 25 plantas en México y estamos viendo cinco plantas más que reportan un desarrollo muy avanzado. Estaría pensando tres para este año y otras dos en el primer semestre de 2020.

¿Dónde estarían ubicadas y cuánto representan en inversión?

– Dos son de cogeneración eléctrica y estarían ubicadas en Querétaro y Guanajuato; que son dos estados muy importantes para industria automotriz y aeroespacial. Otra será de ciclo combinado en Veracruz y otras dos fotovoltaicas, en Puebla y Estado de México, que en total implican una inversión de dos mil 500 millones de dólares, de los cinco mil proyectados.

Si te fijas, estamos en sitios muy industriales porque queremos hacer las plantas cerca de nuestros clientes. De esa forma obtenemos costos eficientes de transporte y precios más competitivos, porque es donde más demanda industrial hay.

¿Cuántas patas más se pueden construir, si se combina el crecimiento de la economía y de la demanda industrial?

– Las plantas que mencioné pueden producir dos mil megavatios y se podrían generar otros dos mil 500; así que además de las cinco previstas en el primer año y medio del gobierno actual; en los años siguientes se pueden construir cinco o seis plantas adicionales.

¿Las políticas de gobierno asustan a los industriales e inversionistas?

– A nosotros no nos asusta por varios motivos: primero el gobierno tiene todo el derecho de hacer la política y planeación energética que considere. Si el tiene comentarios a la subastas de largo plazo o no las considera necesarias, nosotros no tenemos nada qué decir.

No nos asusta porque tenemos flexibilidad en cuento a tecnologías: tenemos ciclo combinados, cogenreación, eólica y fotovoltaica; en cuanto a clientes, tememos a la CFE y a los industriales. No somos una empresa que dependa de una decisión concreta de política energética.

Iberdrola tiene respeto absoluto a las funciones de gobierno en cuanto a planeación y política energética y éste debe hacer lo que mejor considere para el país. La ley nos permite vender a riesgo, construyendo plantas para abastecer a clientes industriales y ahí nos sentimos muy cómodos.

Entonces, por su flexibilidad y distintas opciones de crecimiento, Iberdrola siempre va encontrar un espacio dentro de la política energética del gobierno. Además, creemos que en el esfuerzo de inversión que quiere el sistema eléctrico mexicano va a ser necesario la inversión pública y privada.

Iberdrola en cifras

Iberdrola cuenta con 25 plantas de generación eléctrica en México.

10 plantas están dirigidas a vender electricidad a la Comisión Federal de Electricidad.

15 plantas atienden la demanda de clientes industriales.

Su pandilla laboral esta integrada de mil 300 personas; de las cuales 99% son mexicanas.

Cinco mil millones de dólares es la inversión planeada para el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero esta puede crecer si el país aumenta su tasa de crecimiento y eleva su demanda de energía.

