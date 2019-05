Industria no llega ni crece en estados por falta de electricidad

Por falta de electricidad la industria no llega ni crece en algunos estados del país; lo cual impide la construcción de nuevas fábricas, parques y puntos de desarrollo, alertó la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

El presidente de la organización, Francisco Cervantes Díaz, señaló que entre los afectados están Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Estado de México; donde las empresas pasan hasta ocho meses “en la tramitología”, pero al final no abren por falta de suministro eléctrico.

“Hay estados donde no se puede poner la industria; porque no tienen la capacidad eléctrica. Nos pasó hace cuatro años y medio en Toluca, donde queríamos crecer en parques industriales y no había la capacidad de electricidad para una industria más”, dijo.

Explicó que en dichas entidades hay problemas de infraestructura y abastecimiento de gas natural; que son necesarios para cubrir la demanda y flujo de energía.

“Es muy claro, Tabasco que es la tierra del señor presidente” tiene ese problema (…) “En Chiapas también y en Oaxaca, donde se produce la mayor parte de energía privada, por viento. Obviamente no tienen infraestructura para que las grandes empresas se instalen”, subrayó.

Cervantes Díaz indicó que la península de Yucatán –donde se han registrado un par de apagones en las últimas semanas– es otro ejemplo de las afectaciones y riesgos económicos que enfrentar el sector productivo por la problemática descrita.

“En la península el tema es más turístico y estamos hablando de servicios; sin embargo también afectan los daños provocados por las interrupciones en el suministro eléctrico”, apuntó.

Electricidad al límite en verano

En entrevista con Publimetro, el presidente de la Concamin evidenció que dicha situación se torna grave –cada año– durante la época de verano, cuando la capacidad de las plantas de generación, el suministro y la distribución de electricidad llegan al límite.

Refirió que desde 2014 la industria eléctrica nacional alcanzó su techo de producción; lo que muestra el riesgo que corre la industria, el comercio, las instituciones de gobierno y los consumidores familiares en general.

“En los últimos cuatro años hemos llegado al tope de la producción público-privada en energía eléctrica; y siguen creciendo los consumidores. Cada vez necesitamos más energía y si no invertimos en nuevas plantas nos vamos a lamentar. Entonces sí van a venir apagones y muchas cosas”, advirtió.

200 mil mdp para electricidad

Iberdrola México, empresa líder en generación de electricidad a nivel global, reportó que el país debe invertir más de 200 mil millones de pesos anuales para atender la demanda nacional de electricidad y alcanzar tasas de desarrollo económico de 4% del PIB, como propone el gobierno federal.

Detalló que, con la tasa de crecimiento actual –de 2% del Producto Interno Bruto (PIB)–, la demanda eléctrica aumenta 3%; y para garantizar la cobertura de energía el sector publico y privado necesitan invertir –cada año– más de 100 mil millones de pesos en el sector.

“Pero si México crece a 4% del PIB, las cifras deben multiplicarse por dos”. Ello significa que México deberá destinar más 200 mil millones de pesos, equivalentes a más 10 mil millones de dólares, en plantas de generación y redes de transmisión y distribución de electricidad, precisó Iberdrola.

Actividad industrial decrece en 50% de estados

Cuartoscuro

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la actividad industrial decreció en 16 de los 32 estados del país, entre enero de 2018 y enero de 2019.

Indicó que las entidades con los retrocesos más importantes, durante dicho periodo, son:

Tabasco: 19%

Aguascalientes: 14.3%

Oaxaca: 12.8%

Chiapas: 10.8%

Zacatecas: 8.3%

Quintana Roo : 6.2%

Campeche: 5.4%

Estado de México: 4.4%

