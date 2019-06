Bailarines LGBT+ piden a autoridades culturales espacios para actuar

El coreógrafo y bailarín José Rivera Moya (San Luis Potosí 1969) llamó a las autoridades y los organismos de cultura a brindar espacios institucionales a la comunidad LGBTTTI, pues sostiene “no somos jotos ni homosexuales, sino gente que hacemos un trabajo serio”.

“Lo que le quiero decir a nuestro nuevo gobierno, a Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, (que sepan) quienes somos, que hacemos y que merecemos estar en espacios institucionales; también a las autoridades de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

“Que no somos seres de noche, que los homosexuales, jotos o putos y lesbianas solo se reúnen en la noche, se cambian de disfraz de la oficina para vestirse de locos e irse a un bar, no; somos gente muy profesional, hacemos un trabajo serio y digno de estar en cualquier espacio institucional. (Queremos) Izar nuestra bandera en los espacios institucionales”, resaltó Rivera Moya.

En ese sentido, el fundador y director de la Compañía Cebra Danza Gay afirmó que era necesario posicionar un proyecto artístico único a favor de los derechos por la diversidad sexual, como el Festival de Danza Gay para dar voz a la comunidad LGBTTTI.

Desde hace más de dos décadas, el bailarín encabeza un movimiento dancístico que ha trabajado por ganar espacios para presentar las propuestas artísticas que dan cuenta del devenir de la danza gay en México.

“Fundé la Compañía Cebra Danza Gay hace 23 años y cuando la fundé lancé lo de danza gay como un concepto para definir el estilo de vida de la compañía, y en ese momento eran pocas las propuestas de danza gay que había, pocos los coreógrafos que se atrevían y se lanzaban en este discurso.

“Con el paso de los años, la danza gay comenzó a tomar forma, fuerza y postura, y me tardé tanto porque antes no había tantas propuestas, ahora hay muchos coreógrafos y por eso me lancé a hacer un festival”, detalló el director.

Alumno del destacado bailarín y coreógrafo Raúl Flores Canelo (1929-1992), Rivera Moya celebró la aparición de este festival que reunirá a 11 compañías artísticas y donde el público podrá disfrutar de todos los géneros de la danza, del 7 al 9 de junio en el Teatro de la Danza, Centro Cultural del Bosque (CCB).

“Tendremos a La Cebra Danza Gay, México de Colores, Folclore Lésbico, Laberinto Minotauro, La Casa de Vogue, Tango Cuir, Tango Lésbico, dos exponentes de ballet estilo trocadero, Arturo Lugo ‘El Chino’, Edgar Pol-Toto, Bryan Cárdenas y Carlos Blanco”, refirió con gusto al pasar lista de los participantes.

Sobre el programa que se logró definir, dijo, en este primer festejo se incluyó a todos los géneros de danza para hacerlo más diverso, “que no solo fuera danza contemporánea, sino de todos los géneros”.

Además, Rivera Moya indicó que se debe aprovechar el buen momento de apertura que se vive en el país.

“El hecho de que parejas de ciudadanos mexicanos del mismo sexo ya podrán contraer matrimonio en todos los consulados de México en el mundo y el que niñas podrán usar pantalón y niños, falda, como parte de su uniforme escolar, habla del buen momento que vive el país”, anotó.

Externó que su propuesta dancística está abierta a las expresiones artísticas de diversas generaciones gay y por eso resultó oportuno lanzar la primera edición del Festival de Danza Gay “Teoría del Arcoíris”.

A propósito de “La Teoría del Arcoíris”, el ex integrante del Ballet Independiente y premio INBA UAM y premio Lila López, explicó que se trata de la teoría de la diversidad.

“El arcoíris se adaptó a la comunidad LGBTTTI, precisamente porque son muchos colores, y la comunidad es diversa y cada una de las preferencias sexuales caben en el arcoíris y eso es la teoría”.

Resaltó que el festejo está dirigido a todo tipo de público, “porque la diversidad es un tema que nos atañe a todos como mexicanos”.

“La diversidad existe en los roles sociales y en toda nuestra vida y cotidianeidad; en todo lo que vemos, tocamos, sentimos y hablamos. En todo hay diversidad y por eso este festival es para todos”.

