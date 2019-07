Deuda pública de México no baja de 10 billones de pesos

La deuda pública de México –interna y externa– mantiene un saldo constante que supera 10 billones de pesos durante los últimos años tres años; ello, a pesar de la reducción que registra como proporción del PIB, reportó la Secretaría de Hacienda.

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que los adeudos del país se multiplicaron hasta 200% durante el sexenio de Felipe Calderón; y se multiplicó hasta 10 billones de pesos en la administración de Enrique Peña Nieto.

“Cuando terminó el presidente Fox, la deuda pública era de 1.7 billones; Calderón la dejó en 5.2 billones, la incrementó más de 200%; y el presidente Peña la llevó a cerca de 10 billones. ¿Qué pensamos nosotros? Mantenerla en términos reales; que no haya aumento” dijo Obrador.

Al respecto, Hacienda informó que después de haber alcanzado el récord de 48.70% del PIB en 2016, en el cuarto año del gobierno peñista, la deuda pública bajó a 45.76% en 2017; a 44.81% en 2018; y a 42.30% al cierre del primer trimestre de 2019.

Sin embargo, refirió la SHCP, en términos estrictamente monetarios, los pasivos totales del gobierno mexicano han mantenido un saldo constante; y no han bajado de 10 billones de pesos desde hace tres años.

Hacienda tiene otras cifras sobre la deuda

Cuartoscuro

A través de su último Informe sobre las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, presentado a la Cámara de Diputados, la dependencia federal señaló que entre 2018 y el primer trimestre de 2019, la deuda pública registró una disminución de 2.51 puntos del PIB.

Pero, en moneda nacional, los adeudos se mantuvieron por arriba de 10.5 billones de pesos; con un saldo de 10 billones 551 mil 718.6 millones de pesos al cierre de 2018 y otro actual de 10 billones 523 mil 806 millones de pesos.

Esto último significa que pese a sus tendencia a la baja como proporción del PIB, durante los primeros meses del nuevo gobierno apenas se registró una baja de 27 mil 912 millones 600 mil pesos, respecto a las cuentas entregadas por el sexenio anterior.

Aunque, de acuerdo con las propias declaraciones matutinas del presidente López Obrador, esto no sería una garantía absoluta de que, en términos de pesos y centavos, la deuda de nuestro país no repunte de nuevo.

“Para los que dicen: ‘¿Y dónde está el cambio?’, hoy les puedo decir que a siete meses no ha aumentado la deuda; es más, se ha reducido. Esto no quiere decir que así va a terminar el año, porque vamos a requerir algún recurso, pero no va a aumentar en términos reales”, indicó Obrador.

Cifras reales de la deuda pública

SHCP

La Secretaría de Hacienda informó que al final de los últimos cuatro sexenios e inicio del nuevo gobierno, el Saldo Histórico de los Requerimientos del Sector Público –donde se concentran todos los adeudos del país– registra las siguientes tasas y montos anuales:

Ernesto Zedillo-2000: 2 billones 51 mil 1.6 millones de pesos; 30.64% del PIB.

Vicente Fox-2006: 3 billones 135 mil 438.9 millones de pesos; 29.49% del PIB.

Felipe Calderón-2012: 5 billones 890 mil 846 millones de pesos; 37.24% del PIB.

Enrique Peña: 10 billones, 551 mil 718.6 millones de pesos; 44.81% del PIB.

Andrés Manuel López-Primer trimestre 2019: 10 billones 523 mil 806 millones de pesos; 42.30% del PIB.

TAMBIÉN PUEDES LEER