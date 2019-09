Los rostros de la semana en Publimetro (6 de septiembre)

¡Por fin es viernes! Tuvimos una semana muy movida y ya se vislumbran el sábado y domingo. Antes de apagar la computadora o planificar tus días de descanso (a menos que tengas que trabajar), te recomiendo que le eches un ojo al horóscopo de Mhoni Vidente. Nunca está demás.

SALMA HAYEK, MARIBEL GUARDIA Y DANIELLE DITHURBIDE. TRES MUJERES ¿EN LA HOGUERA?

Estos días, tres mujeres muy mediáticas estuvieron en boca de todos, o bueno, eso quisieran muchos. En realidad se volvieron tendencia por distintas razones.

Salma Hayek celebró 53 años de edad en total plenitud y causando envidias, y no me refiero a que luce espectacular al convertirse en la "chica del bikini azul". La celebración cumpleañera de la veracruzana fue en la playa y ya quisiéramos muchos estar tumbados en la arena. No necesitamos motivos.

Eso sí, una mujer que no sintió ni cosquillas, ni celos, ni envidias ante la espectacular figura de Salma fue, porque… ¿quién puede vencer a Maribel Guardia?

La actriz y cantante nos dio razones para visitar al oculista y estar mejor preparados para esas imágenes que constantemente nos regala.

Por último, Danielle Dithurbide ocupó oficialmente el horario que dejó libre Carlos Loret de Mola. El lunes pudimos verla como titular en el informativo Despierta, en Las Estrellas. Algo que saltó a la vista es que su imagen tuvo cambios, pero no necesariamente para bien. Estos días ha lucido atuendos que le restan vitalidad y frescura. Recordemos que Danielle Dithurbide tiene 36 años (según Santa Wikipedia). Ojalá que le echen la mano.

'IMPRESIONANTE' E IMPRESIONADOS

Un comentario aparte se merece Zague y su impresionante capacidad para dar de qué hablar. Y es que oootra de sus fotos “íntimas” se filtró en las redes sociales y se convirtió en tendencia. Lo bueno es que todo parece indicar que Paola Rojas ya archivó ese capítulo de su vida.

La nota triste, muy incómoda y que nos dejó aturdidos o atónitos (ya ni sé) fue el video de una pelea a puño limpio grabado en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México. Resulta reprobable cualquier tipo de violencia, pero nos parece que es más cuestionable aún la actitud indiferente de las personas presentes.

Los testigos del pleito ni siquiera parpadeaban, ya no digamos intervenir o tratar de separar a los quejosos. Eso sería impensable. Como diría el primer actor Héctor Suárez: ¿Qué nos pasa?

APLAUSOS

Nuestro reconocimiento y admiración para Joy Huerta, quien dio una clase de civismo al denunciar recientemente discriminación por parte de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta semana, la integrante de Jesse & Joy fue vista en el aeropuerto con su esposa, aunque iba un poco de pisa y corre para esquivar las cámaras, pero muy contenta con su pequeña hija en brazos.

HASTA LUEGO, MAESTRO

Un adiós muy sentido para el maestro Francisco Toledo, extraordinario artista visual oaxaqueño, activista y defensor de la cultura de su estado natal. El creador juchiteco falleció la noche del jueves 5 de septiembre a los 79 años. Su partida causó profundo dolor en México. Descanse en paz y permanezca su legado.

Francisco Toledo / Foto: Cuartoscuro

