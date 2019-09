Buen momento para invertir en la Bolsa de Valores: Gerardo Aparicio

Invertir en la Bolsa de Valores cuando hay amenazas de recesión y estancamiento económico es “como subirte a un tren, que te espera en la estación”; con oportunidades de acciones a buen precio y ganancias a largo plazo; “antes de que el convoy viaje a 100 kilómetros por hora”.

Así lo explicó el director de la Escuela Bolsa Mexicana, perteneciente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); quien compartió con los lectores de Publimetro las claves y secretos para invertir en el mercado de valores y lograr ganancias de 12% anual; desde 100 o mil pesos.

Las cifras indican que la economía está estancada, que hay incertidumbre, no hay inversiones y el empleo está en riesgo; y que 2019 es un año perdido. ¿Es momento para invertir en instrumentos relacionados a la BMV?

–En ese cúmulo de información faltó un elemento: hoy los precios de muchas emisoras en la Bolsa de Valores, están siendo valuadas a un coto igual al de 2014, debido a la incertidumbre. Dime a quién no le gustaría comprar (acciones) a precios de hace cinco años y encontrar ofertas.

Así es como el hombre más rico de México, Carlos Slim, forjó su imperio y su fortuna; en una situación económica mucho más critica que está viviendo México en 2019.

¿Por qué pasa esto?

–Viendo la situación con cara de muy inversionista, me da mucho gusto que esté pasando esa situación (de bajo crecimiento e incertidumbre financiera); porque va a tener un impacto muy positivo en mi portafolio de inversiones, a través de acciones e instrumentos a menor precio.

El mercado tiene una psicología inversa y cuando más gente dice que esto va a explotar, más oportunidades habrá, si y sólo si ya estas montado en algún instrumento de inversión existente en los mercados de renta variable; porque si estás esperando a que esta situación se mejore, el trenecito de la BMV ya va air a 100 kilómetros por hora y ahí si no te recomiendo que entres.

Entonces, en definitiva ¿es un buen momento para invertir?

–En este momento, cuando el trenecito está en la estación subiendo a todos sus pasajeros (inversionistas). es el momento idóneo.

¿Cómo se invierte en la Bolsa Mexicana de Valores?

–Hay tres pasos sencillos para iniciar una cartera de inversión en la Bolsa de Valores: Primero, saber por qué quiere invertir y establecer objetivos o metas. Ello te permitirá definir qué cantidad de recursos quieres obtener por tu inversión.

Dos, contratar un intermediario bursátil o casa de bolsa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); lo cual da mucha certidumbre de que estás contratando a una entidad financiera que en verdad existe y no representa ningún riesgo.

Tres, una vez teniendo el objetivo y la institución que va llevará a cabo tus inversiones, debes identificar las características de cada uno de los instrumentos que sirven para invertir en el mercado de valores.

¿Qué tipo de instrumentos existen?

–Existe el mercado de deuda, donde te pagan una tasa de interés a un plazo específico, con un nivel de riesgo determinado por una entidad calificadora de valores. Están los instrumentos del mercado de capitales, donde puedes encontrar desde acciones, hasta FIBRAS (fideicomisos de inversión en bienes raíces) o SPACs ( instrumento que convine capital de riesgo e inversión).

Además las personas interesadas tienen a su disposición el Sistema Internacional de Cotizaciones, donde hay cerca de dos mil 200 instrumentos para invertir desde México, en empresas globales como Apple, Microsoft o Amazon, en pesos mexicanos y sin un riesgo cambiario importante.

¿Cómo elegir el instrumento adecuado?

–Si eres una personas enfocadas en actividades no financieras, elige un instrumento de inversión de algo que conozcas, que te motive o genere orgullo dede llegar a ser dueño de esa empresa. Para un periodista, serían medios de comunicación a nivel internacional; porque sabes cómo operan e identificas cómo son sus ingresos y gastos.

Si eres aun joven y te gusta el futbol, podrías optar por una acción como la del Manchester United o la Juventus de Turín. A todos nos gusta el café y podríamos tener una acción de Starbucks, que más o menos cuesta lo mismo que un vaso chico de esta marca. Y si te das cuenta no hablamos de instrumentos relacionados a lo que estudiaste, sino de tus hobbies.

¿Hay montos mínimos para poder invertir en la BMV?

– Si utilizamos el mecanismo de las aportaciones voluntarias en las Afores, puedes invertir desde un centavo, pero eso no es práctico. Está la plataforma llamada Cetes Directo, que se compran en la BMV, donde lo puedes hacer desde 100 pesos; una cantidad que te enseña la disciplina y los conceptos básicos de una inversión.

También están las casas de bolsa, donde cada vez más se abren contratos de intermediación bursátil a partir de mil pesos, y esa cantidad te da oportunidad de comprar hasta en ese mercado internacional. Lo importante no es el monto de apertura, sino cómo la vas nutrir y cómo vas a hacer crecer tu cuenta, dependiendo de tus objetivos de inversión.

¿Cuánto puedo ganar en la Bolsa de Valores?

– Depende de varios factores. Si tomamos el comportamiento del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), donde están las 35 emisoras más importantes de México, en lo que va del año lleva una minusvalía o pérdida acumulada de 5%.

Pero si lo ves desde el punto de vista de los nueve sectores económicos que tiene el país, integrados por 150 emisoras que cotizan en la BMV, tienes algunos –como Tecnología o Manufactura– con acciones que representa 12% de utilidad.

Finalmente, los costos. ¿Qué tan caro es un instrumento de inversión ligado a la BMV?

–Ello va de acuerdo a los montos de apertura de esa cuenta. Volviendo al caso del Cete Directo no hay costos. Un fondo de inversión que maneja instrumentos privados, tampoco tiene costos relacionados, aunque hay una retención de impuestos por las ganancias obtenidas.

En este último caso depende mucho de la cantidad de ganancias obtenidas y la gran mayoría te va a ofrecer un intervalo de operaciones al mes sin costo; y cuando pases ese tipo de operaciones ya vendrá una determinada comisión, pero te estoy hablando, a lo mejor, de 0.01% del valor de la acción que estás comprando.

Si eres muy, muy activo, seguramente tendrás al término del mes, en el estado de cuenta de tu casa del bolsa, un rubro que diga manejo de cuenta; pero experiencia propia, te puedo decir que no vas a representar más allá de 50 pesos. Pero alguien que busca que su dinero no pierda poder adquisitivo y genere utilidades, no pagará comisiones.

