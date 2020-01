NASA investiga si un asteroide está repleto de oro valorado en 10 mil cuatrillones de dólares

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) aprobó una misión aeroespacial para analizar un asteroide metálico gigante que tendría en su interior tanto oro como para crear un colapso económico mundial.

Según analistas, el metal precioso contenido en esta roca llamada Psyche 16 está valorado en 10 mil cuatrillones de dólares, una escandalosa cifra que podría enloquecer a los cazadores de fortuna.

El asteroide está compuesto también por hierro y níquel, como el núcleo de la Tierra. La NASA no ha confirmado oficialmente la presencia de oro en su estructura, pero diferentes publicaciones ya aseguran que existen grandes proporciones del metal dorado en Psyche 16.

El valioso meteorito mide 210 kilómetros de diámetro y está situado unas tres veces más lejos del sol que la Tierra, justo en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. La NASA enviará en 2023 la Misión Discovery para estudiarlo, previendo llegar al asteroide en 2030.

Prepare to be amazed! @NASAPsyche Inspired intern Noah Keime designed this masterpiece w/ @Procreate! Noah says: “Join the Psyche spacecraft on its journey through space. Marvel as you enter the asteroid belt on your way to your final destination: Psyche!” https://t.co/c4mp1GAv3E pic.twitter.com/Redg5H16LH

— NASA Psyche Mission (@NASAPsyche) November 13, 2019