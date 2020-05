España ya piensa en su reapertura total a excepción de Madrid y Barcelona

Barcelona y Madrid tendrán que esperar un poco más para formar parte de las zonas de España que han levantado el confinamiento, pues a pesar de que se ha registrado una disminución en los contagios y muertes por Covid-19 en todo el país ibérico, estas dos ciudades son las más afectadas, por lo que se toman con cautela su regreso.

De acuerdo con diversos medios españoles, el gobierno de Pedro Sánchez no ha anunciado el regreso de la capital española debido a que considera que no existen aún las garantías que indiquen que no habrá un rebrote que ponga en riesgo a la sociedad de Madrid.

Otras de las ciudades que esperan con ansias su regreso son Castilla, León y Barcelona, pues hasta ahora no han tenido la reapertura de comercios, restaurantes, entre otras actividades permitidas en la reapertura de ciudades sin brotes.

Por el contrario, entre las ciudades que este lunes reabrieron, destacan Granada, Málaga, Toledo y Valencia, sumando así a las previamente elegidas como aptas para el desconfinamiento un 70% total de la población española.

