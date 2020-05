Poco probable lograr 6% de crecimiento como estima AMLO: Darío Ibarra

El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene la expectativa de que México crezca 6% al final de su sexenio, pese a las consecuencias económicas nacionales y globales por la emergencia sanitaria por el Covid-19, pero este escenario es difícil de alcanzar.

Así lo consideró el doctor Darío Ibarra Zavala, economista de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, quien en entrevista con Publimetro, afirmó que es difícil de alcanzar la meta del Ejecutivo federal aunque todo dependerá de la reactivación después del confinamiento.

¿Considera acertada la meta de crecimiento de AMLO?

– La considero poco probable, difícil de alcanzar, pero factible. Lo esperado es que una vez que el confinamiento se acabe, la producción y el consumo se puedan reactivar y de esta manera tener un repute fuerte. Sí existe la posibilidad de crecer 6%; sin embargo, hay riesgos, y esto está por verse, todavía no los sabemos, pero por la resiliencia económica no parecería un escenario descabellado, es factible, pero difícil llegar a ese escenario.

¿Es inalcanzable lograr el crecimiento que pretende el presidente?

– Yo creo que no es inalcanzable, 6% no es una tasa muy elevada, no es una tasa que pueda decir que es escandalosa, si estuviera hablando de 20% sí porque significaría que durante todo el sexenio debería tener una tasa de cuando menos 3% por año, que se puede alcanzar con medidas económicas apropiadas, pero 6% es razonable, no parece una locura, sí es posible alcanzarlo aunque difícil.

¿El Covid-19 sería el responsable de no alcanzar dicho crecimiento?

– En gran medida sería el responsable, esto que estamos viviendo no hay que perder de vista que no sólo está pasando en México sino en el mundo entero, y en el mundo entero está generando ya una recesión y en algunos lugares como Alemania, Inglaterra, Italia o España eso ya está ocurriendo y no podemos decir que en esos países estuvieron pasando una fase negativa de ciclo económico como en México, aquí era de esperarse tener una ligera caída menor a un punto por ciento, una caída superior a 1% como la que vamos a tener, eso sí se lo podemos atribuir al virus.

¿Qué opina del parámetro alterno al PIB que plantea el mandatario?

– No es la primera vez que esto se intenta, sin embargo debo señalar que es muy oportuno que en estos momentos que la economía se encuentra en problemas se ponga sobre la mesa, me refiero oportuno a que es medio mañoso plantearlo en este momento. No obstante, debo decir que el PIB no captura una serie de elementos que sí se deben incorporar, es decir, es un indicador enteramente imperfecto, no incluye, por ejemplo, elementos ambientales que tienen impactos en la salud, aunque medir la felicidad me parecer una ocurrencia.

¿Sería bueno tener este medidor de la felicidad y bienestar?

– Esta discusión es casi filosófica porque implicaría de alguna forma medir la felicidad y aquí depende de qué entiende cada persona por felicidad; es un indicador subjetivo. La felicidad la descartaría, pero sí me quedaría con un indicador de bienestar y en el indicador de bienestar se podrían ver elementos objetivos, por ejemplo, el acceso a la salud, a la educación, a los servicios cuádruple play (con telefonía fija, internet, televisión de paga y telefonía móvil) y a una canasta alimentaria mínima básica.

¿Sería posible eliminar el medidor del PIB y que sea remplazado por el de bienestar?

– Dados los estándares internacionales que se tienen, de hecho no creo ni siquiera que sea deseable, posible sí, pero según los estándares internacionales en términos de reportes económicos, lo considero muy poco probable y poco deseable, es una medición imperfecta, ciertamente, pero es lo que hay. Mi perspectiva es que debemos seguir utilizándola y además es lo que tenemos para poder hacer comparaciones con estándares internacional a pesar de las imperfecciones que tiene.