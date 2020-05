Trabajadores de la CDMX laborarán 4 días y descansarán 3

Desde este lunes, los trabajadores de la construcción de la CDMX que se incorporan a la nueva normalidad en la CDMX tendrán un horarios de trabajo de 10:00 a 19:00 horas de lunes a jueves.

Así lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al dar a conocer algunos lineamientos adicionales para este regreso paulatino a la nueva normalidad en donde será obligatorio portar cubrebocas y mantener la sana distancia.

Además, se pide que en el transporte público y en los trabajos las personas no griten y hablen en voz baja para evitar la emisión de saliva; también se recomienda a los trabajadores que se reincorporan al trabajo a partir de este lunes no usar bufandas, mascadas, collares, corbatas, y, en el caso de los hombres, no tener barba y bigote.

Esta y otras medidas forman parte de los protocolos hacia la nueva normalidad que plantea la administración capitalina. Las empresas que regresen a las actividades de manera paulatina deberán tramitar un certificado de cumplimiento y aceptación de estos protocolos.

La jefa de gobierno destacó que en caso de que una persona se contagie en el trabajo, se hará un seguimiento epidemiológico y en caso necesario, el comercio o la empresa donde labore, deberán cerrar.

