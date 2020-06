Trump prohíbe que las aerolíneas chinas vuelen hacia Estados Unidos

Las aerolíneas chinas no podrán entrar a Estados Unidos. a partir del 16 de junio, una decisión que anunció este jueves la Administración del presidente, Donald Trump, como respuesta a la decisión del gobierno del país asiático de no levantar la prohibición a la llegada de aviones estadounidenses a China debido al Covid-19.

"El Departamento de Transporte de EU, en respuesta al fracaso del Gobierno de la República Popular de China para permitir a aerolíneas estadounidenses ejercer plenamente su derecho bilateral a llevar a cabo vuelos de pasajeros programados a y desde China, suspende las operaciones programadas de todas las aerolíneas chinas", comunicó Washington, que se mostró abierto a retirar la medida si cambia esta situación.

La decisión afecta a Air China, China Eastern, China Southern y Xiamen.

Today the U.S. Department of Transportation issued an order suspending the scheduled passenger flights of Chinese carriers to and from the United States, effective by June 16, 2020. https://t.co/qP7BRGyZ6W

— TransportationGov (@USDOT) June 3, 2020