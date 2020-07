Marcela Espinosa: “Tenemos que pensar en un círculo virtuoso”

La palabra banco esencialmente se relaciona con préstamo, crédito, deuda e intereses, pues finalmente ese es su negocio, pero más allá de ese esquema, ante las emergencias las instituciones financieras también tienen una función social, y la situación desatada por esta pandemia de Covid-19 no es menor, pero hacer llegar ayuda a la población vulnerable o sectores afectados implica una coordinación monumental.

Marcela Espinosa Macías, directora de Relaciones Públicas, Comunicación Interna y Sostenibilidad de Grupo Financiero Santander México, explica las acciones implementadas para apoyar a personal médico, a la gente afectada en su economía y a los propios colaboradores del banco, a fin de crear el anhelado círculo virtuoso.

Marcela Espinosa se desempeña como Directora de Relaciones Públicas, Comunicación Interna y Sostenibilidad de Grupo Financiero Santander México. / CORTESÍA

¿Cómo reacciona Santander ante la pandemia?

Desde el día uno de la pandemia en España, nuestra presidenta Ana Botín dijo ‘vamos a ponernos a trabajar, pero sobre todo, vamos a cuidar la salud de nuestros empleados e inmediatamente después la salud de la sociedad’. Esa instrucción la bajó a todos los países.

Una de las primeras noticias que nos dieron fue que nadie iba a perder su trabajo (en el grupo) por la pandemia. La tranquilidad de que tenemos un trabajo y la garantía de que tu sueldo no se vio tocado.

¿Qué medidas implementaron con los empleados?

En México tenemos más de 16 mil personas trabajando desde casa, éste fue un esfuerzo impresionante del área de tecnología porque no todo mundo tenía computadora. Como una actividad básica no podemos cerrar, no podemos decirle al cliente que no puede ir a recoger su pensión. Los canales digitales se volvieron primordiales en este momento.

¿Se han presentado casos de Covid entre el personal?

Sí hemos tenido, como todos los bancos, pero la parte de servicio médico ha estado 24/7. Nuestro jefe de cuerpo médico da seguimiento a cualquier situación y hay una línea de apoyo emocional que se implementó para los empleados en la que te dan cierta orientación.

¿Qué es para ustedes ser banca responsable?

Saber que tenemos un compromiso como empresa global con los países en los que estamos presentes para ayudarlos a progresar como personas, como empresas y también para colaborar con la comunidad es algo que viene en nuestra sangre, en nuestras políticas y es algo que hemos manejado desde siempre.

Un tema de esta envergadura nunca lo habíamos tenido. Desde España el banco destinó una bolsa y después en México se definió otra independiente. A partir de ahí hicimos alianzas muy interesantes con Femsa, Soriana, Coppel e incluso Grupo Gigante. Ha sido desde hablar a los hospitales para ver cómo están, qué necesitan. No se ha entregado en ninguna bodega en ninguna oficina, todo ha sido directo a los hospitales, lo cual nos ayuda a darle un voto de confianza a nuestro trabajo. Nos hemos enfocado en los médicos pero también hay que pensar en aquellas personas que tienen actividades económicas informales. Tenemos que pensar de manera integral en un círculo virtuoso, porque también hay otros colectivos que requieren nuestro apoyo.

Lo que nosotros hagamos no va a ser nunca suficiente para acabar con esto, pero en Santander nos sentimos comprometidos en trabajar lo que nos corresponde para salir de esto juntos. Es donde todos los colectivos, la iniciativa privada, la sociedad en general nos tenemos que unir y trabajar para tratar de llegar a esa nueva normalidad lo antes posible.

Respecto a los clientes, ¿qué medidas se implementaron?

Hemos apoyado a más de 500 mil clientes para poder ampliar el plazo. Es no pagar sus créditos durante este periodo para que lleguen a este equilibrio, pues en muchas empresas han bajado los sueldos con tal de no liquidar a la gente y es terrible. Tenemos que darles este apoyo para que puedan equilibrar su situación y puedan levantar alas al vuelo.

¿Consideras que el equipo se puso la camiseta?

Hemos estado trabajando desde nuestra trinchera, pero también esta labor no podría ser posible sin el apoyo de nuestros compañeros colaboradores. El trabajo que hemos hecho en conjunto lo hemos hecho buscando el bien común.

¿Cuál es el objetivo?

Santander siempre ha pensado en transformar a la empresa, en buscar cómo ser mejor cada día, tanto en su negocio ofreciendo las mejores oportunidades y servicio a nuestros clientes, pero también ayudando a la comunidad en la que estamos presentes. Nos manejamos por cuadrantes: colaboradores, clientes, accionistas y comunidad, en esos cuatro es en los que tenemos que trabajar. Así acabará siendo un circulo virtuoso para poder ayudar a la comunidad.

¿Cómo es la rendición de cuentas?

Tenemos campañas con diferentes objetivos. Este tema de los apoyos sociales es muy satisfactorio, pero tiene que estar del punto uno al 10 perfectamente claro, transparente y medible.

