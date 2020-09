Activista de Black Lives Matters fingió ser afroamericana para apropiarse del dinero recaudado

En Indianapolis, Estados Unidos, una mujer de nombre Satchuel Paigelyn Cole, reconoció que durante años fingió ser afroamericana para adentrarse en los movimientos activistas en contra del racismo, entre ellos Black Lives Matters y apropiarse de los recursos destinados a estos movimientos sociales.

Fue la propia mujer, quien a través de sus redes sociales reveló esta verdad que de inmediato paralizó las redes sociales en Estados Unidos y generó una ola de críticas en su contra por la acción ya señalada, la cual llevó a cabo desde 2010, y que desde 2018 sumó grandes cantidades de dinero a su cuenta personal, mismas que en un principio estaban destinadas a los movimientos en contra del racismo, así lo señaló la agencia Black indy Live.

"amigos, tengo que asumir la responsabilidad de mis acciones y el daño que he hecho. Mi engaño y mentiras han herido a los que más me importan. He ocupado espacio como una persona negra, sabiendo que soy blanca. He usado la negrura cuando no era mía para usarla" escribió Paigelyn Cole.

Shocking Details Emerge on Indy Activist Who Faked Life as a Black Woman. https://t.co/OokryhwAcA #indiana #BlackLivesMatter pic.twitter.com/zi018WXei6 — Black Indy LIVE (@BlackIndyLIVE) September 16, 2020

Además de involucrarse en movimientos activistas en contra del racismo, Cole también formó parte de grupos LGBT, sin embargo, su principal papel fue ser una de las principales líderes de la comunidad afroamericana a nivel nacional.

Satchuel Paigelyn Cole, nació bajo el nombre de Jennifer Benton, sin embargo, fue en 2010 cuando cambió su nombre para así adentrarse en la comunidad afroamericana y fingir ser una activista más.

El caso de Cole se suma al de Jessica A. Krug, profesora de la Universidad George Washington, quien anteriormente también fingió ser afroamericana, aunque su objetivo principal fue el de construir relaciones con otras personas.

De esta manera, tras las criticas, Cole volvió a reiterar su arrepentimiento por fingir pertenecer a la comunidad afroamericana y hacerlo con un objetivo lucrativo.

"He pedido apoyo y energía como persona negra. He causado daño a la ciudad, a los amigos y al trabajo que tanto apreciaba. Siento el daño que he causado. Lo siento por el daño y la traición. Haré lo que pueda para mostrar que quiero ser una mejor persona", expresó.

Te puede interesar

La UNAM está lista para iniciar clases de manera virtual a partir de este lunes Este lunes 21 de septiembre dará inicio el ciclo escolar 2020-21 en la UNAM, el cual será completamente virtual debido a la pandemia del Covid-19