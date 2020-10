“No nos vamos a cansar de convocar a la unidad”, afirma Mario Delgado

El diputado Mario Delgado dijo que está listo para la tercera encuesta que definirá al presidente de Morena, luego de que se dieran a conocer los resultados en los que se determinó que empató con Porfirio Muñoz Ledo, por lo que insistió en que el partido necesita la unidad y dejar atrás la confrontaciones.

“Un dirigente tiene que estar con la gente, con sus candidatos, no se puede dirigir a este movimiento sentado en un sillón, enojado con la vida, despotricando de todo; no nos vamos a cansar de convocar a la unidad, esa es nuestra fortaleza para ganar las elecciones de este año y de 2021, este movimiento está más vivo que nunca”, afirmó desde Hidalgo, a donde acudió para apoyar a lo candidatos que van a elecciones el próximo día 18.

También manifestó que Morena debe tomar la iniciativa, dejar de descalificar a los compañeros de la organización, pues mostrar un partido en conflicto sólo le ayuda a la oposición.

“No le sirve a nuestro presidente un partido en conflicto, una dirigencia que cuestione a nuestro gobierno, debemos buscar la trascendencia de nuestro movimiento, esa es la responsabilidad histórica que tenemos, acompañar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Cuarta Transformación eche raíces profundas para que no pueda revertirse estos cambios que tanto anhela el pueblo de México”, destacó.

El legislador federal reiteró que está atento del anuncio que haga el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la fecha para la próxima encuesta y su metodología, en la que confió en que obtendrá la victoria ya que los militantes ven en él a la persona adecuada para la unidad.

“Vamos a hacer promotores de la unidad, podemos tener diferencias, pero no tienen que volverse conflictos, la diversidad de pensamiento hace que la gente se identifique con Morena. A los que no simpatizan conmigo les digo que una vez que ganemos vamos a formar un solo equipo, no habrá ninguna diferencia, valoro lo que aportan y significan a este movimiento, no tendrán reproche de mi parte, sino mi mano extendida para hacer un gran equipo”, concluyó.