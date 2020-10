‘Venden' producto milagro a López-Gatell en plena conferencia

En la conferencia vespertina de este 28 de octubre, una reportera tomó el micrófono cuando el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, le dio la palabra, pero lejos de hacer alguna pregunta sobre la epidemia de Covid-19 en México, dio la voz a un hombre que la acompañaba para que presentara un producto para combatir al Covid-19.

Silvia Polo, de Así lo dice La Mont, dijo al funcionario que, hasta el momento él no conocía el producto llamado Hydrotene, al cual denominó como un nutriente que “tiene cientos y miles de pruebas en México y que ha salvado y levantado a la gente del covid en cualquiera de sus etapas”.

Por lo que le dio la palabra a un hombre que iba con ella, de quien dijo que es un científico y que es el creador de dicho nutriente.

El señor aseguró que él y su familia lo consumieron hace cinco años cuando tuvieron un cuadro de gripa, fecha desde la que ya no han tenido esa enfermedad, aunque dijo que sabe que hay una ruta específica para que conozcan el producto, dijo que llevaba documentos para que López-Gatell los revisara.

Por algunos minutos expuso su análisis de la enfermedad; sin embargo, fue interrumpido debido a que pasaban de las 20:00 horas, aunque al subsecretario le dijo que recibiría los documentos, le aclaró varias cosas.

“Dejo claro que existen procedimientos formales normados por la ley y por los reglamentos para la evaluación de las distintas propuestas que puede haber para los tratamientos, la entidad responsable es Cofepris de la que estoy a cargo de supervisar, pero yo no soy la ventanilla para recibirlo, lo hago para tomar conocimiento de lo que esperamos sea evidencia científica consistente”.

Aunque insistió que recibir los documentos no debe tomarse como una ventanilla de entrada para conseguir una autorización sanitaria, pues hay múltiples productos que se han propuesto con condiciones o experiencias en pocas personas, como dióxido de cloro, agua oxigenada ultrapurifucada, nanomoléculas de cítricos, entre otros.

“Pero que cuando se presentan ante Cofepris para evaluación formal, se sigue esta ruta y por la parte de la conducción de la respuesta la brote, considerando el artículo 102 de la Ley General de Salud hemos hecho un estudio cuidadoso de cuales son aquello productos que no tienen eficacia demostrada que pudieran ser prometedores, hasta el momento los que he mencionado no tienen evidencia científica para su uso y la Secretaría de Salud no los puede recomendar”, concluyó.

