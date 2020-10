Paco Cienfuegos: “Aprendimos del proceso de 2018”

De cara a las elecciones del 2021, el diputado local Francisco Cienfuegos se mostró confiado en que su partido, el PRI, pueda repetir en Nuevo León la historia que se escribió recientemente en los estados de Coahuila e Hidalgo, en donde demostró que está más vivo que nunca. Mientras, el diputado reconoce que la pandemia obligó a reorientar las leyes en el Congreso local, aunque sus propuestas han estado enfocadas en seguridad y medio ambiente.

¿Cómo vislumbra el proceso electoral para el PRI después de las elecciones de Coahuila e Hidalgo, en donde el partido tricolor demostró que está más fuerte que nunca?

—Creo que aprendimos del proceso del 2018; que hemos tenido la capacidad de reinventarnos, que hemos tenido la capacidad de acercarnos más a la ciudadanía, que somos un instituto de mucho arraigo, de mucho tiempo, que tiene una cimentación muy fuerte que no ha sido la primera vez que nos hemos reinventado y que la ciudadanía empieza a darse cuenta de eso.

¿Cree que se pueda repetir en Nuevo León?

—Por supuesto, con el trabajo permanente con el desarrollo que estamos llevando. Nosotros gobernamos como instituto político un poco más del 60% de la población mediante las alcaldías que hoy en día tiene el PRI en Nuevo León y creo que los programas de cada uno de los alcaldes han sido reconocidos por sus ciudadanos; hay que hacer equipo, hay que anteponer el interés de los nuevoleoneses y eso va sin duda a reflejarse en las elecciones del 21.

Foto: Israel Salazar

¿Qué opina sobre Tatiana Clouthier que no va por la gubernatura?

—Creo que es una decisión personal. Nosotros somos respetuosos de lo que cada quien quiera tomar como decisión con respecto a su rumbo político; creo que es una persona decidida y que está trabajando en beneficio de las leyes que se están haciendo dentro del Congreso federal.

Sismo en Nuevo León alarma a Escobedo y zona metropolitana En redes sociales los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey reportaron un estruendo que les causó sorpresa

¿Cómo ve Nuevo León en estos momentos de la pandemia y en la recta final de la administración de Jaime Rodríguez Calderón?

—Hoy los regiomontanos tenemos ese reto que podemos poner el ejemplo de cómo salir. El estado como tal también tiene un gran reto: reconfigurar su presupuesto, orientarlo a lo que más hoy en día se necesita, que es sin duda, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, el no detener la reactivación económica, el implementar lineamientos que sean estrictos en cuanto a la no propagación del coronavirus.

Foto: Israel Salazar

Su nombre suena como uno de los candidatos viables a la alcaldía de Monterrey, pero más allá de eso, como ciudadano ¿cómo percibe Monterrey tanto en infraestructura, vialidades y las necesidades u oportunidades de crecimiento?

—Monterrey es una gran ciudad; fuera del ámbito político ha tenido una transformación en los últimos cinco años, muy predominante que va a quedar para la historia: la creación de diferentes distritos, zonas que se potencializan, cambian uso de suelo en su mayoría vertical para que haya mejor calidad de vida.

¿Quisiera hablar de su agenda legislativa y los puntos que ha tratado a lo largo de esta diputación?

—Cuando iniciamos nos enfocamos mucho en seguridad, en medio ambiente…Obviamente también en temas de procuración de justicia, de movilidad y luego vino la pandemia y la pandemia nos ha hecho reinventarnos, reorientar algunas leyes.

No podemos dejar de lado el Pacto Fiscal…

—Salirte del Pacto Fiscal no es opción, tú tienes que estar pidiendo una reconfiguración diferente de la Ley de Coordinación Hacendaria que fija los lineamientos del destino de los impuestos y derechos de los mexicanos…que la fórmula dé prioridad a los estados productivos y no a la población que es como está hoy en día y que los estados que no producen sean solventados por el 78% que la Federación ejerce.

Foto: Israel Salazar

Te Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Lucha del convenio fiscal no representa romper el pacto federal, aclara Samuel García El senador de Movimiento Ciudadano insistió en que la lucha debe ser por eliminar el pacto fiscal y no el federal, por lo que pidió no confundir

Consolida UANL su expansión y programas El rector Rogelio Garza Rivera, rindió su informe anual de actividades y destacó que la UANL ha consolidado su expansión y programas a pesar de la pandemia