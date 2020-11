Sigue minuto a minuto las elecciones de Estados Unidos

Alrededor de la 01:34 horas el presidente Donald Trump emitió un mensaje en el que aseguró: “Nos quieren robar la elección”.

Asimismo, dijo que esta noche que él ganó la elección presidencial; a pesar de que aún no existen resultados oficiales que confirmen su victoria. Por lo tanto, aseguró que se trata de un fraude y que están listos para ir a la Suprema Corte para definir la elección presidencial.

El presidente Donald Trump consiguió cuatro de los cinco votos electorales de Nebraska, y el aspirante demócrata Joe Biden logra el quinto, así se dio a conocer al filo de la una de la madrugada.

El primer distrito del Congreso cayó del lado de Trump en la madrugada del miércoles, como ya había ocurrido antes con el tercero y el voto estatal. Trump recibirá un voto electoral por cada distrito y otros dos por el conjunto del estado.

La victoria de Biden en el segundo distrito, donde se ubica Omaha, es un cambio con respecto a los comicios de 2016, cuando Trump ganó allí por una escasa ventaja a su entonces rival Hillary Clinton.

En 2016, Trump se llevó los cinco votos electorales de Nebraska. Se espera que en breve Donald Trump emita un mensaje.

El candidato demócrata Joe Biden ganó al menos uno de los cuatro votos electorales de Maine en su intento por derrocar a Donald Trump.

Sin embargo, Donald Trump ganó Texas y sus 38 votos electorales a pesar del feroz y tardío intento demócrata de ganar en el principal estado republicano de Estado Unidos.

A las 12:20 horas no importó la avalancha de votos anticipados había alimentado las esperanzas demócratas de acabar con décadas de derrotas en Texas, donde las encuestas mostraban que Joe Biden estaba inusualmente cerca de su rival. Pero Trump se impuso en Texas por segundo año consecutivo.

A las 23:45 el candidato a la presidencia del partido Demócrata, Joe Biden, emitió un mensaje desde Wilmington, Delaware, acompañado de eso esposa en la que pidió a sus simpatizantes tener fe pues consideró que van en buen camino.

“Estamos en buen camino para ganar las elecciones, sabíamos por los votos tempraneros y que van a llevar tiempo, no nos vamos hasta que cada voto sea contado, pero tenemos buenas sensaciones de cómo van las cosas y creemos que hemos ganado Arizona, tenemos confianza en Minnesota. Yo les digo tengan fe vamos a ganar”, dijo en su breve mensaje.

El presidente Donald Trump ganó en Utah y recibió sus seis votos electorales, es entidad no ha apoyado a un candidato presidencial demócrata desde Lyndon B. Johnson en 1964.

Mientras que el demócrata Joe Biden ha ganado Hawai y así Obtuvo sus cuatro votos electorales el martes.

Hawai es un estado que suele votar demócrata. La última victoria allí de un candidato republicano a la presidencia fue en 1984, con Ronald Reagan.

Hasta las 23:22 horas las tendencias en Arizona, con 11 votos, parecen que también favorecen a Biden, con 53.5 por ciento frente a los 45.5 de Trump con 75 por ciento de los votos contados, de esta forma Biden eleva sus votos hasta 223 y Trump a 145.

Joe Biden gana el estado de Oregon con 64 por ciento; su contrincante, Donald Trump, se llevó la victoria en Idaho, con 45.4 por ciento. Hasta las 22:10, Joe Biden ha obtenido 209 votos y Trump lleva 118.

A las 21:14 el demócrata Joe Biden ganó el Distrito de Columbia y los tres votos electorales que otorga, así como Colorado, con 57.3 por ciento; mientras que Trump obtuvo la victoria en Kansas, con 52.2. Aunque Texas y Florida tienen voto dividido, en la primera entidad Trump tendría 50.8 y Baiden 47.9, en la segunda el demócrata tendría 47.8 y el republicano 51.3.

El presidente Donald Trump ha ganado Luisiana, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming, mientras que el candidato demócrata Joe Biden se apunta triunfos en Nuevo México y Nueva York, hasta las 20:30 horas el demócrata lleva 122 votos y el republicano 92.

Al filo de las 20:00 horas del centro de México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump tendría la victoria en Oklahoma, con 56.5 por ciento; Arkansas, con 55.8; Mississippi, con 60.4; Alabama, con 53.3; de esta forma, Joe Biden tiene 119 votos de los colegios y Trump alcanzó los 92.

Con los avances del conteo electoral a las 19:00, Donald Trump obtiene la ventaja en Carolina del Sur y Carolina del Norte, con 51.4 y 65.7 por ciento, respectivamente. Lo mismo ocurriría en Tennessee, con 75.4 por ciento y en West Virginia, con casi 51 por ciento; sin embargo, Joe Biden tiene hasta el momento 85 votos de los colegios electorales, mientras que su oponente tiene 55.

A las 18:16 horas así comienza a pintarse el mapa en Estados Unidos. Vermont, con tres votos en el colegio electoral, se inclinó por Joe Biden, quien obtuvo casi 72 por ciento, mientras que Trump sólo tuvo 25.5. La misma tendencia ocurrió en New Hampshire, con 65.2 por ciento para Boden y sólo 34.4 para Trump.

A las 18:00 horas de Nueva York (las 17:00 de la Ciudad de México) cerraron las primeras urnas en Indiana y Kentucky, ambas entidades darían sus votos a favor de Donald Trump, de acuerdo con CNN el presidente de Estados Unidos tuvo 64.2 y 68 por ciento de los votos, respectivamente.

Tras el cierre de las casillas en Puerto Rico y de que la Comisión Estatal de Eleciones (CEE) comenzara a publicar los resultados, sus sistemas electrónicos se cayeron y más de dos horas después aún están fuera de servicio. Los votos adelantados daban 42 por ciento de los votos para la gubernatura a Pedro Pierluisi, mientras que Carlos Delgado concentraría 37 por ciento de los sufragios.

El Servicio Postal de Estados Unidos está transportando un número inferior de votos por correo del que debería con el fin de que estos lleguen a tiempo para poder ser contabilizados en algunos de los estados clave.

"Ganar es fácil, perder, no. No para mí", afirmó Donald Trump.

Pese a que ya más de 90 millones de estadounidenses han votado, el voto por correo podría representar un retraso para dar a conocer al ganador de las elecciones, sin embargo, también existe la posibilidad de que los estados clave definan antes al ganador, aquí te contamos los detalles

Hillary and I just proudly cast our ballots for Joe Biden and Kamala Harris. They will work tirelessly to heal our divisions and build a better future for all of us. If you haven’t done so already, vote today! pic.twitter.com/49fSwmlbst

El candidato demócrata Joe Biden visitó la tumba de su hijo Beau, quien en 2015 falleció a causa del cáncer

This is it. Over the next few hours, we will decide our future. It's up to us.

If you haven't voted yet, go to https://t.co/z26WaqpGLB to look up your polling place and polling hours. pic.twitter.com/DLshcM7JPR

— Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 3, 2020