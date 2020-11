Exigen a Carlos Joaquín #JusticiaParaAlexis y freno a los feminicidios en Quintana Roo

El reciente feminicidio de Bianca Alejandrina (Bianca Alexis), ocurrido este fin de semana en Quintana Roo, ha despertado la indignación y repudio de cientos de mujeres de la entidad y de otras partes del país.

A través del hashtag #JusticiaParaAlexis, las redes sociales se han inundado para exigir justicia y para también demandarle al gobernador Carlos Joaquín seguridad para las mujeres.

Además este lunes se realizará una movilización en las fiscalías de todos los municipios de la entidad ante la impunidad para castigar a los responsables de los crímenes cometidos en contra de mujeres.

La convocatoria hecha por la Red Feminista de Quintana Roo, integrada por diversas colectivas, se ha vuelto tendencia a nivel nacional a través de las etiquetas #JusticiaParaAlexis y #QuintanaRooFeminicida.

Cortesía.

Estas etiquetas reclaman al fiscal del estado, Óscar Montes de Oca; al gobernador, Carlos Joaquín; y a la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, por privilegiar el “cuidado de la imagen” de Cancún y no la seguridad y protección de las mujeres.

“No más feminicidios”, “no más impunidad”, “no más omisión”, “no más complicidad”, se lee en la convocatoria, en la que se da cuenta de otros dos asesinatos en agravio de mujeres, el fin de semana pasado.

Bianca Alejandrina, de 20 años, identificada en sus redes sociales como “Alexis”, desapareció el pasado 7 de noviembre en el Fraccionamiento Vista Real, en la Supermanzana 252 de Cancún, por lo cual la Fiscalía había activado el Protocolo ALBA, mediante una ficha de búsqueda, solicitando datos que permitiesen su localización.

Sin embargo, este domingo su cuerpo fue hallado dentro de bolsas de plástico, en un área verde ubicada en la calle de Monte Pandera, en ese mismo fraccionamiento.

Colectivas anunciaron movilizaciones para exigir #JusticiaParaAlexis

Fiscalía investiga

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que inició la carpeta de investigación 11/6/2020 por el delito de feminicidio en agravio Bianca Alexis, misma que fue localizada sin vida y con claras huellas de violencia.

La dependencia estatal precisó que policías de investigación, peritos de diferentes especialidades y personal adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio llegaron al lugar del hallazgo para realizar las primeras entrevistas, recabar las evidencias y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense.

Ya se analizan todas las cámaras de seguridad públicas y privadas para identificar al o los probables participantes en este acto delictivo y se pusieron en operación diversos equipos tecnológicos de localización y rastreo.

En lo que va del año, en Quintana Roo se han registrado 12 feminicidios de los cuales nueve han sido resueltos. Por este delito 12 personas han sido detenidas y procesados penalmente.

Al respecto, el gobernador Carlos Joaquín precisó que trabajarán con la Fiscalía para esclarecer este feminicidio.

Europa Press

“Acompañamos en su dolor a los familiares y amigos de la joven Bianca Alexis y enfocaremos todos nuestros esfuerzos para que este crimen no quede impune. No pararemos hasta hacer valer la ley y que no haya impunidad para los feminicidas”, escribió en sus redes sociales.

Te puede interesar: