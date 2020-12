Fórmula 1.- Mick Schumacher: "Mi padre es el mejor que ha habido en la F1"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El joven piloto de Fórmula 1 Mick Schumacher, hijo del legendario Michael Schumacher, siete veces campeón del 'gran circo', ha asegurado que su padre siempre será "el mejor" que ha habido en este deporte pese a que Lewis Hamilton le haya igualado este temporada con el séptimo entorchado de su palmarés.

Mick Schumacher, de 21 años, debutará esta temporada en F1 con Haas y ha explicado que no está molesto por las constantes comparaciones con su padre, que sigue recuperándose de las graves lesiones producidas en un accidente mientras esquiaba en 2013.

"Creo que está bien, no me molesta en absoluto cuando recibo preguntas y me comparan", dijo Mick Schumacher al semanario dominical del diario 'Bild'. "Por supuesto que tengo que seguir mi propio camino. Pero mi padre es para mí lo mejor que ha existido en el deporte, ¿por qué debería entonces querer distanciarme de él?", se preguntó.

La primera carrera del joven Schumacher está programada en la apertura de la temporada -el Gran Premio de Australia el 21 de marzo en Melbourne-, a pesar de los problemas que ha vivido la F1, igual que el resto del mundo, por culpa de la pandemia por coronavirus.

"Ese será un momento especial en general", dijo, también porque estará siguiendo los pasos de su padre. "Sí, puedes decir eso. Ya creo que será muy emotivo. Estoy deseando afrontar el desafío, el impulso de esa carrdra y trabajar con el equipo", añadió Mick Schumacher.

La madre Corinna también jugó, y sigue teniendo, un papel importante en el desarrollo de Schumacher. "Ella es la primera persona con la que hablo, la mejor asesora y siempre la primera a la que llamo", dijo el campeón de Fórmula 2.

Michael Schumacher no ha aparecido públicamente desde un grave accidente de esquí a finales de 2013 mientras continúa recuperándose en su casa en Ginebra. Recientemente, su amigo y exjefe en Ferrari, Jean Todt, desveló que el 'Kaises' está siendo tratado para intentar volver a "una vida más normal".