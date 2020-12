Apple retira una app' que promovía fiestas clandestinas durante la pandemia

Apple ha retirado de su tienda 'online' la aplicación para iPhone Vybe Together, que animaba a organizar fiestas clandestinas en medio de las restricciones impuestas por la pandemia.

La aplicación muestra una serie de eventos, con la fecha y la hora, a los que los usuarios pueden solicitar unirse, y en caso de ser aprobados por la organización, reciben la dirección un par de horas antes de que empiece.

Según explican en The Verge, la aplicación ha sido retirada por Apple, como han confirmado los responsables Vybe Together. También se ha prohibido su cuenta en la plataforma TikTok, y la web (salvo la página principal, que permanece accesible).

En la página de preguntas frecuentes (actualmente no disponible), los responsables reconocían el riesgo de la pandemia, pero aseguraban que la aplicación se creó para promover pequeños encuentros y no grandes fiestas, según The Verge.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Iniciamos con

México acumula un millón 401 mil casos de Covid; ocupación hospitalaria alcanza 49% El 24 de diciembre comenzó la vacunación en la Ciudad de México con el arribo de las primeras dosis de Pfizer

También

Argentina legaliza el aborto hasta las 14 semanas de embarazo "Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública", aseguró el presidente Alberto Fernández

Además

Compartir fotos de tus hijos en redes sociales los pone en riesgo, advierten De acuerdo con el INAI, el compartir fotos de menores en redes sociales los expone como posibles víctimas de delitos como pederastia, pornografía infantil y ciberbullying

Y finalmente