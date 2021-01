Nuevo León alcanza nueva cifra récord de hospitalizaciones por Covid

Tras el incremento de contagios por Covid-19 en Nuevo León, la cifra de hospitalizaciones alcanzó un nuevo máximo histórico, así lo dio a conocer en sus redes sociales el gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón.

Mediante una serie de publicaciones en Twitter, el mandatario estatal pidió a los ciudadanos de Nuevo León no salir si no es necesario y apegarse estrictamente a las medidas sanitarias que la Secretaría de Salud del estado decretó.

“Hoy, lamentablemente, tengo que informarles que hemos llegado a una nueva cifra récord de hospitalizaciones en NL, esta es la cifra más alta que hemos registrado en toda la pandemia desde que el virus llegó a nuestro estado”, escribió Rodríguez Calderón.

“No salgan de sus casas si no es necesario, sigan los protocolos de salud; trabajemos en equipo. La lucha contra este virus aún no se termina, el año 2021 no se llevará el virus, deben quitarse ese pensamiento, si bajamos la guardia podemos pagarlo con muchas más vidas”, agregó.

De acuerdo con los datos compartidos por ‘El Bronco’, las cifras registradas hasta este miércoles en Nuevo León alcanzan los mil 717 pacientes hospitalizados, de los cuales 392 requieren ventilación mecánica y asistida. Asimismo se detalló que hasta este 6 de enero se registran 126 mil 839 contagios de Covid-19 y 6 mil 711 lamentables defunciones.

Finalmente, el gobernador de Nuevo León confirmó que la entidad tiene programada la llegada de 4 mil 875 dosis de vacunas contra Covid-19, las cuales se aplicarán al personal de salud.

