Pence reta a Trump y asegura que no puede revertir resultados en la elección

El vicepresidente Mike Pence desafió al presidente Donald Trump, al afirmar que no tiene autoridad para rechazar los votos electorales que darán la presidencia a Joe Biden el próximo 20 de enero.

En un comunicado emitido minutos antes de la ceremonia que Pence deberá presidir y en la que se proclamarán los votos de cada estado, el vicepresidente expresó: “Es mi juicio considerado que mi juramento de proteger y defender de la Constitución me impide asumir la autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contar y cuáles no”.

En los últimos días Trump había presionado a Pence para que descarte los votos de los estados donde ganó Biden.

“Si Mike Pence hace lo correcto, ganamos esta elección”, expresó Trump ante miles de simpatizantes el miércoles en la Ellipse, una explanada justo al sur de la Casa Blanca, una hora antes del inicio del conteo de votos en el Congreso.

“Lo único que el vicepresidente tiene que hacer es devolver eso a los estados para lo que recertifiquen y así yo sigo siendo presidente y ustedes serán los más felices del mundo”, añadió Trump, repitiendo una falsedad que ha estado mencionando en días recientes.

En repetidas ocasiones en su discurso, Trump presionó a Pence. “Mike Pence va a tener que hacerlo por nosotros y si no lo hace, será un día triste para nuestro país”, señaló el mandatario saliente.

Poco antes del inicio de la sesión del Congreso y mientras Trump seguía en su arenga, Pence dejó claro que se apegaría a lo establecido en la Constitución.

Mientras Trump hablaba, la caravana de Pence, en medio de fuertes medidas de seguridad en Washington, lo trasladaba al Capitolio.

Según la Constitución, el vicepresidente no tiene autoridad alguna para alterar los resultados de las elecciones. En todo caso cualquier objeción al resultado electoral tendría que venir de miembros de la Cámara de Representantes o del Senado. Los electores de cada estado fueron escogidos apegándose a las leyes estatales y no por fraude alguno.

El presidente Donald Trump aseguró que nunca aceptará la derrota, al hablar el miércoles ante un mitin de miles de simpatizantes poco antes de que el Congreso iniciara una sesión conjunta para confirmar la victoria electoral de Joe Biden.

Trump subió al escenario en la manifestación “Save America” (Salvemos a Estados Unidos), que atrajo a miles de partidarios que inundaron la capital de la nación mientras los aliados republicanos del presidente en la Cámara y el Senado planean oponerse a su derrota electoral de noviembre ante Biden.

Asimismo en un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump acusó a Mike Pence de ‘no tener el valor’ para cambiar el resultado de la elección’ asegurando que el triunfo de Joe Biden fue derivado de un fraude en las pasadas elecciones.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021