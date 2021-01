Piden aplicar Enmienda 25 a Donald Trump para destituirlo de su cargo

Luego de los disturbios registrados en el Capitolio de Washington, Estados Unidos, por simpatizantes del presidente Donald Trump, diversos actores políticos republicanos de esa nación consideraron que se debería aplicar la Enmienda 25 de la Constitución, la cual se refiere a la inhabilitación del presidente.

La enmienda establece que para poder inhabilitar a un presidente se tienen que dar varias condiciones, una de ellas es no tener capacidad para ejercer el cargo.

William Cohen, ex secretario de la Defensa en el gobierno de Bill Clinton, declaró a la televisora CNBC: “No sé dónde ha estado su gabinete todo este tiempo, pero aplica invocar la Enmienda 25 porque este hombre ya no es capaz de servir a Estados Unidos,”, dijo el ex senador republicano.

Mientras que el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Manufactureros, Jay Timmons, pidió al vicepresidente Mike Pence considerar seriamente la enmienda para “preservar la democracia”.

No dejes de leer: Ford Blue Certificate, seminuevos Ford para cualquier desafío

El político republicano Charlie Crist dijo que los disturbios, que se extendieron por más de tres horas, son demostraciones de anarquía. “Esta elección ha terminado y Trump necesita detener esto y sería momento de invocar la Enmienda 25”, expuso, aunque también manifestó su molestia en contra de Pence.

Del partido Demócrata, Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois aseguró que Trump “representa un peligro para nuestra nación, debe ser removido y destituido del cargo inmediatamente”.

Suspenden cuenta de Twitter

La red social Twiitter suspendió por 12 horas la cuenta de Donald Trump, en donde compartió varios mensajes respecto a los disturbios causados por sus seguidores la tarde de este 6 de enero.

La decisión se tomó debido a “repetidas y graves violaciones” a las políticas de integridad cívica; además, si el mandatario no respeta dichas normas, su cuenta sería suspendida de manera permanente y para poder reactivarla tendría que borrar sus últimas tres publicaciones.

Uno de los mensajes que fue borrado por la red social es en el que alentaba a sus simpatizantes a que se manifestaran en las inmediaciones del capitolio, pero a quienes posteriormente les pidió que regresaran en paz a sus casas.

TE RECOMENDAMOS:

Club León confirma 5 casos positivos por Covid-19 previo al inicio del torneo El equipo campeón del futbol mexicano informó que las personas afectadas ya se encuentran en aislamiento y cumpliendo el protocolo sanitario

Tepito, foco de contagio; acudieron 130 mil personas para Día de Reyes Aunque hubo una conglomeración importante para la compra de juguetes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que fue una cifra menor a la de años pasados.

Estos son los nuevos términos y condiciones para usuarios de WhatsApp que nadie leyó En redes sociales se volvió tendencia la nueva actualización de los términos y condiciones de la aplicación de mensajería móvil