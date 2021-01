Greta Thunberg trollea a Trump en su despedida

La activista medioambiental sueca, Greta Thunberg, emitió un irónico comentario por la salida de Donald Trump de la Casa Blanca.

A través de su cuenta de Twitter, Thunberg junto con la imagen en que el presidente aborda un helicóptero para dejar la Casa Blanca.

"Parece un anciano muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. Qué lindo ver eso", compartió.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021