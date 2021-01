Con llamado a la unidad, Biden se convierte en el presidente 46 de EU

En una ceremonia histórica, Joseph R. Biden Jr. se convirtió en el presidente número 46 de Estados Unidos, mientras que la senadora Kamala Harris se convertirá en la vicepresidenta número 49 del país, siendo la primera mujer en llegar a ese cargo.

"Este es el día de América. Este es el día de la democracia", fueron sus primeras palabras como presidente. "Aprendimos que la democracia es preciosa, es frágil, y hasta ahora, la democracia ha prevalecido", añadió.

"La historia de Estados Unidos no depende de algunos de nosotros, sino de todos. Tenemos mucho que hacer, mucho que reparar, mucho que construir, mucho que ganar", explicó Biden, quien agradeció la presencia de los ex presidentes Clinton, Obama y Bush.

Biden prometió también que trabajará para todos los estadounidenses, hayan votado por él o no. Hizo un llamado a la unidad y a la conciliación, asegurando que las cosas sí pueden cambiar. Como ejemplo de ello aseguró que Estados Unidos pasó de tener protestas para que las mujeres pudieran votar a elegir a Kamala Harris como la primera mujer en llegar a la vicepresidencia.

La ceremonia estuvo marcada por la ausencia de Donald Trump, ex presidente quien dejó Washington D.C. horas antes; además de que se realizó a puerta cerrada, debido a la pandemia de Covid-19. Estados Unidos es el país más afectado por la enfermedad, con cerca de 400 mil muertes acumuladas desde el inicio de la emergencia sanitaria.

La investidura tuvo lugar en el Capitolio estadounidense, que hace dos semanas fue sede de un asalto de seguidores del presidente Donald Trump, hecho que dejó cinco personas fallecidas.

Llegada de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos / Foto: AP

Al encuentro asistieron los ex presidentes estadounidenses y ex primeras damas Barack y Michelle Obama; George W. y Laura Bush y Bill con Hillary Clinton. Debido a su avanzada edad, el ex presidente Jimmy Carter no atendió la ceremonia.

Representando a la administración saliente estuvo el ex vicepresidente Mike Pence, quien no asistió a la despedida del ex presidente Trump.

Como parte del encuentro estuvieron Lady Gaga, quien interpretó el himno nacional, y Jennifer López, quien entonó The Land of the Free, donde mencionó en español: "Una nación en libertad y justicia para todos".

