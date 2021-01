Gobierno de Morelos busca lavarse las manos ante inseguridad, acusan

El director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal en Morelos (Idefomm), Enrique Alonso Plascencia, señaló que debido a la falta de resultados del Mando Coordinado en la entidad, varios alcaldes analizan salirse de ese esquema de seguridad.

En entrevista con La Crónica de Morelos, apuntó que los presidentes municipales ya se dieron cuenta que este esquema no ha sido coordinado, ni es ningún mando.

“Ha sido una estrategia, como lo hizo el gobernador pasado (Graco Ramírez), para poder manjar el presupuesto del fondo cuatro que obtienen de los municipios, el cual hoy les es muy benéfico a ellos (gobierno del estado); sin embargo, los municipios tienen que seguir haciéndose caso de la mayoría de la responsabilidad para la cual no están obligados como dice la ley”, indicó.

Recordó que la ley es clara al señalar que los municipios son los responsables de la prevención del delito, pero los delitos mayores deben ser atendidos por el estado y la Federación.

Por lo anterior, dijo, el único resultado que ha dado el Mando Coordinado es hacer responsable a los municipios por el trabajo que no ha hecho el estado y la Federación en materia de seguridad, es por ello que varios alcaldes analizan salirse de este esquema.

“Hay opiniones de una gran mayoría de los alcaldes que pudiesen salirse de ese convenio porque no ha sido de beneficio para los municipios y para la sociedad principalmente. El problema es que están lastimando demasiado el tejido social. Hoy la inseguridad cabalga sin control en todo el estado, entonces me han hecho saber que el Manso Coordinado no ha dado ningún resultado”, aseveró.

Durante el año pasado ocurrieron n Morelos 804 homicidios dolosos, 33 feminicidios y se levantaron tres mil 451 carpetas de investigación por lesiones, cuatro mil 938 por violencia familiar y 15 mil 100 por robos.

En tanto, el Semáforo Delictivo informó que, tan sólo en diciembre de 2020, Morelos está en semáforo rojo por homicidios, extorsión, narcomenudeo, robo a vehículos, negocios y feminicidios.

Algunos de los municipios más peligrosos en la entidad son: Jiutepec, Cuautla y Cuernavaca.

