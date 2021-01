“Son peligrosas y Dios nos protegerá”: presidente de Tanzania rechaza vacunas anti Covid

El presidente de Tanzania, John Magufuli dio de qué hablar y se viralizó luego de que rechazara la aplicación de vacunas contra el Covid-19 en su país, debido a que considera la inmunización como un riesgo para su población, según reportó la agencia Reuters.

El gobierno de Tanzania liderado por John Magufuli, se ha destacado por desatender las medidas sanitarias establecidas por la OMS, entre las que destacan el uso de cubrebocas, así como el confinamiento para evitar brotes de Covid-19.

Como señal de protesta y de incredulidad ante las vacunas, el mandatario de Tanzania señaló que las vacunas peligrosas y aseguró que 'Dios los protegerá' sin la necesidad de recurrir a alguna farmacéutica para la inoculación.

“Las vacunas no son buenas. Si lo fueran, entonces el hombre blanco habría traído vacunas para el VIH. Los tanzanos no nos hemos encerrado y no esperamos encerrarnos. No espero anunciar algún confinamiento porque nuestro Dios está vivo y seguirá protegiendo a la población”, señaló el mandatario.

Apegado a su firme ideología el mandatario señaló que la vacunación contra el Covid-19 se trata de un complot extranjero para robar las riquezas con las que posee su nación y el continente africano.

Hasta ahora en Tanzania se han reportado 509 casos de Covid-19 así como 21 defunciones desde que la pandemia dio inicio.

